Описание

Откройте для себя невиданную ранее интенсивность! Wolf Complex (18+) — иммерсивный визуальный проект, представляющий собой уникальное сочетание элементов ролевой игры, откровенного контента и увлекательного сюжета. Следите за тем, как главная героиня пытается понять, почему у ее сестры таинственным образом выросли волчьи уши и как это влияет на ее повседневную жизнь.





Отправляйтесь в завораживающее путешествие вместе с главной героиней, которая исследует сложности мира, наполненного тайнами. С захватывающим повествованием и яркими визуальными эффектами Wolf Complex (18+) предлагает опыт, не похожий ни на что, что вы когда-либо видели раньше. Совершите прыжок веры и исследуйте то, что находится за пределами ваших самых смелых мечтаний. Откройте для себя секреты, которые ждут вас в этом визуально ошеломляющем и эмоционально заряженном мире Wolf Complex (18+).