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Garden of Venus (18+)

Garden of Venus (18+) 0.5.1

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Версия:
0.5.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 337 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 940
Скриншоты
Описание

Garden of Venus — это захватывающая история о юноше, который оказывается в уникальном мире, где мужчин осталось очень мало. В этом мире женщины готовы на все, чтобы привлечь внимание одного из немногих приличных парней. Вы — один из этих редких молодых людей, переехавших в новый город, чтобы начать свои поиски любви и приключений.


В этом маленьком городке, полном красивых и заинтересованных девушек, у вас есть уникальная возможность завоевывать сердца местных красавиц. Время действия игры — летние каникулы после окончания школы, что делает каждое мгновение вашего пребывания в Flowergarden Town наполненным романтикой и неожиданными поворотами.


Ваше приключение начинается с простых встреч и разговоров, но вскоре вы поймете, что в этом городе всё возможно. Сможете ли вы покорить сердца и завоевать расположение всех прекрасных девушек в городе? Только вы можете ответить на этот вопрос, погружаясь в увлекательный мир Garden of Venus.


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Скачать Garden of Venus (18+) 337 Мб Ссылка 2 337 Мб
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