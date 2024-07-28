Описание

Garden of Venus — это захватывающая история о юноше, который оказывается в уникальном мире, где мужчин осталось очень мало. В этом мире женщины готовы на все, чтобы привлечь внимание одного из немногих приличных парней. Вы — один из этих редких молодых людей, переехавших в новый город, чтобы начать свои поиски любви и приключений.





В этом маленьком городке, полном красивых и заинтересованных девушек, у вас есть уникальная возможность завоевывать сердца местных красавиц. Время действия игры — летние каникулы после окончания школы, что делает каждое мгновение вашего пребывания в Flowergarden Town наполненным романтикой и неожиданными поворотами.





Ваше приключение начинается с простых встреч и разговоров, но вскоре вы поймете, что в этом городе всё возможно. Сможете ли вы покорить сердца и завоевать расположение всех прекрасных девушек в городе? Только вы можете ответить на этот вопрос, погружаясь в увлекательный мир Garden of Venus.