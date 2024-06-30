Shoretown Saga предлагает захватывающий визуальный роман и позволяет вам строить отношения с различными персонажами, сталкиваясь с трудным выбором. Погрузитесь в историю о самопожертвовании, силе и ответственности, взяв на себя жизнь главного героя, которому приходится принимать трудные решения, заботясь о своей семье.





Откройте для себя уникальную историю с неожиданными поворотами, которая проверит вашу решимость и бросит вызов вашим ценностям. Никогда не было лучшего времени, чтобы отправиться в эмоциональное путешествие, полное неожиданностей и тяжелых моментов, когда вы узнаете правду о семейных отношениях и о том, как ваши решения формируют их судьбу.