FALL OF THE ANGELS (18+) - Королева Бездны, Зенера, украла божественную силу Элизиума, и наш герой должен вернуть ее домой. Время имеет решающее значение, поскольку Ночь Кровавой Луны приближается!





Присоединяйтесь к нашему герою, который отправляется в невероятное путешествие в поисках пути домой. Исследуйте новые земли, знакомьтесь с новыми лицами и сражайтесь с коварными врагами, преследуя одну цель: найти путь обратно в Элизиум и освободить ангелов из лап Зенеры. Разблокируйте специальные способности и оружие, чтобы сражаться с свирепыми врагами и преодолевать любые препятствия, стоящие на вашем пути. Объединяйте усилия с друзьями, чтобы создавать мощные альянсы и стать абсолютным спасителем Элизиума!