FALL OF THE ANGELS (18+) 0.0.2
Версия:
0.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 772 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 337
FALL OF THE ANGELS (18+) - Королева Бездны, Зенера, украла божественную силу Элизиума, и наш герой должен вернуть ее домой. Время имеет решающее значение, поскольку Ночь Кровавой Луны приближается!
Присоединяйтесь к нашему герою, который отправляется в невероятное путешествие в поисках пути домой. Исследуйте новые земли, знакомьтесь с новыми лицами и сражайтесь с коварными врагами, преследуя одну цель: найти путь обратно в Элизиум и освободить ангелов из лап Зенеры. Разблокируйте специальные способности и оружие, чтобы сражаться с свирепыми врагами и преодолевать любые препятствия, стоящие на вашем пути. Объединяйте усилия с друзьями, чтобы создавать мощные альянсы и стать абсолютным спасителем Элизиума!
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