Bull Bunny Cuck — это интерактивная приключенческая игра, где каждое ваше решение определяет исход истории. Вы окажетесь в мире, который внешне напоминает тот, в котором вы привыкли жить, но который наполнен тайнами и неожиданными поворотами.





Ваш персонаж — обычный студент, пытающийся найти свое место в этом мире. Но окружающая среда и весь город Греймонт стали для вас все более и более чужими. Некоторые из ваших друзей начинают участвовать в протестах, другие — углубляются в политику, а еще кто-то сталкивается с повышенной агрессией на улицах.





Встречи с различными NPC (неигровыми персонажами) позволят вам узнать больше о происходящем в Греймонте. Каждый из них имеет свою историю, мотивы и убеждения. От ваших взаимодействий с ними зависит ход игры и окончание вашего приключения.