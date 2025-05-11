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My Hentai Fantasy (18+)

My Hentai Fantasy (18+) 0.12

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Версия:
0.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:53
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
53 824
Скриншоты
Описание

My Hentai Fantasy - приключенческая игра с рисованной графикой, где игроки погружаются в мир, наполненный тайнами, интригами и, конечно же, фантазиями. Главный герой — молодой человек, который просыпается, потеряв все свои воспоминания. Его жизнь кажется идеальной: он готовится к поступлению в престижный университет, а его отец — одна из самых влиятельных личностей в мире. Однако пугающая амнезия мешает наслаждаться этим благосостоянием, и главный герой отправляется в поиски правды о своем прошлом.


В ходе приключений игрок встречается с различными персонажами, каждый из которых может дать подсказки или вбросить новые загадки. Некоторые из них становятся союзниками, другие — врагами, а некоторые — объектами фантазий. Все зависит от выборов игрока.


В игре много ветвлений сюжета, и каждое решение может повлиять на исход истории. Углубитесь в этот мир, чтобы разгадать свои воспоминания и разоблачить тайны, скрытые в глубинах вашего сознания. Но будьте осторожны: не все ответы приносят облегчение. Некоторые из них могут изменить ваш взгляд на реальность... и на ваши фантазии.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии My Hentai Fantasy (18+)
Version TG 0.10.1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о My Hentai Fantasy (18+)


Комментарии (1)
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Ptv
Ptv 23 ноября 2024 20:46
Слейте 0.11 пж
+1
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