Описание

My Hentai Fantasy - приключенческая игра с рисованной графикой, где игроки погружаются в мир, наполненный тайнами, интригами и, конечно же, фантазиями. Главный герой — молодой человек, который просыпается, потеряв все свои воспоминания. Его жизнь кажется идеальной: он готовится к поступлению в престижный университет, а его отец — одна из самых влиятельных личностей в мире. Однако пугающая амнезия мешает наслаждаться этим благосостоянием, и главный герой отправляется в поиски правды о своем прошлом.





В ходе приключений игрок встречается с различными персонажами, каждый из которых может дать подсказки или вбросить новые загадки. Некоторые из них становятся союзниками, другие — врагами, а некоторые — объектами фантазий. Все зависит от выборов игрока.





В игре много ветвлений сюжета, и каждое решение может повлиять на исход истории. Углубитесь в этот мир, чтобы разгадать свои воспоминания и разоблачить тайны, скрытые в глубинах вашего сознания. Но будьте осторожны: не все ответы приносят облегчение. Некоторые из них могут изменить ваш взгляд на реальность... и на ваши фантазии.