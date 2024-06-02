Re Education - это темный, психологический визуальный роман, который забирает игроков в пучину человеческого разума, манипуляции и исследования границ власти над сознанием.





Вы — скрытный индивид, который нашел способ создать устройство, позволяющее контролировать человеческий разум. Вдохновленные и одновременно вызванные Госпожой Рэд, интернет-личностью, вы решаете похитить ее и проверить свое изобретение. Но что начинается как эксперимент, быстро перерастает в сумрачное путешествие по границам этики, морали и человеческой психики.





На протяжении игры игрокам предлагается делать выбор, который определит судьбу Госпожи Рэд, а также ваших личных моральных ценностей и представлений о праве и несправедливости. Каждое решение несет последствия, и не всегда можно предугадать исход.