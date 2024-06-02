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Re Education (18+)

Re Education (18+) 0.61

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Скачать (226 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.61
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 226 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
6 560

Re Education - это темный, психологический визуальный роман, который забирает игроков в пучину человеческого разума, манипуляции и исследования границ власти над сознанием.


Вы — скрытный индивид, который нашел способ создать устройство, позволяющее контролировать человеческий разум. Вдохновленные и одновременно вызванные Госпожой Рэд, интернет-личностью, вы решаете похитить ее и проверить свое изобретение. Но что начинается как эксперимент, быстро перерастает в сумрачное путешествие по границам этики, морали и человеческой психики.


На протяжении игры игрокам предлагается делать выбор, который определит судьбу Госпожи Рэд, а также ваших личных моральных ценностей и представлений о праве и несправедливости. Каждое решение несет последствия, и не всегда можно предугадать исход.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Re Education (18+) 0.61 взлом

Скачать Re Education (18+)
226 Мб
Ссылка 2
226 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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