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Being Super (18+)

Being Super (18+) 0.1 Chapter 1

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Версия:
0.1 Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 593 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 120
Скриншоты
Описание

В Being Super игроки будут проходить через множество испытаний, тайн и открытий. Когда [Введите имя] попадает в больницу, он случайно узнает о своих скрытых сверхспособностях, которые были спрятаны в нем с момента рождения. Эти способности разбудились из-за метеоритного дождя, который столкнулся с Землей в день его рождения.


По мере прохождения игры, [Введите имя] будет раскрывать тайну своего происхождения, узнает, что его отец был не просто человеком, а обладал уникальными способностями. Теперь он должен решить, как использовать свои новые способности. Будет ли он героем, борющимся за правосудие, или выберет темный путь мести и разрушения?


Отношения с мамой соседа по комнате и соседом по комнате также будут меняться в зависимости от выбора игрока. Их поддержка, советы и взаимодействие могут помочь или помешать [Введите имя] в его путешествии к открытию самого себя и своего предназначения.


Информация о модах

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Скачать Being Super (18+) v0.1 Chapter 1 MOD APK

Скачать Being Super (18+) 593 Мб Ссылка 2 593 Мб
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Старые версии Being Super (18+)
Version 0.19 Version 0.20a


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