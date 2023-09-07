Описание

В Being Super игроки будут проходить через множество испытаний, тайн и открытий. Когда [Введите имя] попадает в больницу, он случайно узнает о своих скрытых сверхспособностях, которые были спрятаны в нем с момента рождения. Эти способности разбудились из-за метеоритного дождя, который столкнулся с Землей в день его рождения.





По мере прохождения игры, [Введите имя] будет раскрывать тайну своего происхождения, узнает, что его отец был не просто человеком, а обладал уникальными способностями. Теперь он должен решить, как использовать свои новые способности. Будет ли он героем, борющимся за правосудие, или выберет темный путь мести и разрушения?





Отношения с мамой соседа по комнате и соседом по комнате также будут меняться в зависимости от выбора игрока. Их поддержка, советы и взаимодействие могут помочь или помешать [Введите имя] в его путешествии к открытию самого себя и своего предназначения.