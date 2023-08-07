Back to the Roots — это драматическая и мотивирующая ролевая игра, погружающая игроков в историю человека, который познал как вершины успеха, так и абсолютное дно.





После ухода из родного города главный герой смог достичь невероятных высот, став успешным предпринимателем и мультимиллионером. Однако в жизни не всегда все идет так, как планируешь. За его спиной интриговали конкуренты, и в один момент, благодаря коварному плану, созданное им приложение было украдено. Банковские счета были арестованы, друзья и знакомые отвернулись. В одно мгновение он потерял все.





Вернувшись в родной город, герой осознает, что самые важные вещи в жизни — это семья, друзья и место, где ты вырос. Сталкиваясь с препятствиями, непониманием близких и внутренними демонами, он пытается начать все сначала, найти новую цель в жизни и вернуть утраченное доверие.