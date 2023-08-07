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Back to the Roots (18+)

Back to the Roots (18+) 0.20 public

11
4
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.20 public
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 547 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
16 403

Back to the Roots — это драматическая и мотивирующая ролевая игра, погружающая игроков в историю человека, который познал как вершины успеха, так и абсолютное дно.


После ухода из родного города главный герой смог достичь невероятных высот, став успешным предпринимателем и мультимиллионером. Однако в жизни не всегда все идет так, как планируешь. За его спиной интриговали конкуренты, и в один момент, благодаря коварному плану, созданное им приложение было украдено. Банковские счета были арестованы, друзья и знакомые отвернулись. В одно мгновение он потерял все.


Вернувшись в родной город, герой осознает, что самые важные вещи в жизни — это семья, друзья и место, где ты вырос. Сталкиваясь с препятствиями, непониманием близких и внутренними демонами, он пытается начать все сначала, найти новую цель в жизни и вернуть утраченное доверие.


Скриншоты

Информация о модах

полная версия

Скачать Back to the Roots (18+) 0.20 public взлом

Скачать Back to the Roots (18+) 547 Мб Ссылка 2 547 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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