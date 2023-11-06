Описание

Goddesses’ Whim — это интригующая ролевая игра, где судьба простого человека переплетается с божественными интригами.





Ваша жизнь как главного героя была полна одиночества и рутинных будней. Ваше прошлое оставило на вас непередаваемый след, который затмевал все радости жизни. Но ваше великодушие и желание помогать другим, даже ценой собственной жизни, не знали границ. В один из дней, приняв решение пожертвовать собой ради спасения другого, вы привлекаете внимание могущественной богини. Очнувшись, вы обнаруживаете себя в таинственном мире, населенном богами и богинями. Ваше самопожертвование не осталось незамеченным, и теперь перед вами стоит новая миссия — стать посланником богини в мире людей.





Путешествуя между мирами, вы сталкиваетесь с рядом задач, интриг и тайн, которые только вы в силах разгадать. При этом отношения с богиней становятся все ближе, и вы начинаете понимать, что у вас есть особая связь с ней.