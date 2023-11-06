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Goddesses’ Whim (18+)

Goddesses’ Whim (18+) 0.4.2

15
3
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Версия:
0.4.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41 901
Скриншоты
Описание

Goddesses’ Whim — это интригующая ролевая игра, где судьба простого человека переплетается с божественными интригами.


Ваша жизнь как главного героя была полна одиночества и рутинных будней. Ваше прошлое оставило на вас непередаваемый след, который затмевал все радости жизни. Но ваше великодушие и желание помогать другим, даже ценой собственной жизни, не знали границ. В один из дней, приняв решение пожертвовать собой ради спасения другого, вы привлекаете внимание могущественной богини. Очнувшись, вы обнаруживаете себя в таинственном мире, населенном богами и богинями. Ваше самопожертвование не осталось незамеченным, и теперь перед вами стоит новая миссия — стать посланником богини в мире людей.


Путешествуя между мирами, вы сталкиваетесь с рядом задач, интриг и тайн, которые только вы в силах разгадать. При этом отношения с богиней становятся все ближе, и вы начинаете понимать, что у вас есть особая связь с ней.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Goddesses’ Whim (18+) v0.4.2 MOD APK

Скачать Goddesses’ Whim (18+) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
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Старые версии Goddesses’ Whim (18+)
Version 0.3.8 Version 0.3.9 Version TG 0.3.9


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Goddesses’ Whim (18+)


Комментарии (9)
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Gol
Gol 9 марта 2025 11:08
Когда будет 0.4.1
+1
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Ок
Ок 22 августа 2024 09:25
Ребят, обновить без удаления возможно но тяжело. Нужно лазать в папках. Заходим в проводник, андроид/дата находим папку с данными игры, изменяем название добавив цифру в конце, удаляем игру и скачиваем новую версию, не заходя в игру заходите в проводник и меняете имя на исходный, без цифры.
+2
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Гость maksim
Гость maksim 10 июля 2024 00:25
качается что-то странное, с иконкой телефона, а гугл плэй его еще и сам удалил. Как-то подозрительно 😑
-1
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Rahim
Rahim 21 июня 2024 02:34
Lensifal хочу вас попросить кое о чём, пожалуйста посоветуйте ещё визуалку по типу этой где он попадает в другой мир и.т.д, и прошу ВСЕ игры которые вам напоминают эту
0
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Майк
Майк 18 февраля 2024 01:16
Рус версии нет, ток англ и испан
+1
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Грем
Грем 10 декабря 2023 21:55
Пишем конфликтует с каким-то фильм хотя прошлую версию у вас скачал щас скинул новую версию атобновить немогу
+1
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Ебанат2000
Ебанат2000 9 ноября 2023 00:40
Как обновить игру без удаления?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 7 ноября 2023 00:28
Гость Иван,
Без удаления не устанавливается?
+1
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Гость Иван
Гость Иван 6 ноября 2023 22:16
Здравствуйте, я бы хотел установить обновления для предыдущей версии, но удалять старую версию я не хочу, подскажите пожалуста как установить обновления?
+5
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