Описание

My Sisters and Me — это история о возвращении к родным и близким людям после долгого времени разлуки. Судьба снова сводит вас вместе, и, хотя прошло много времени, сестры остаются важными частями вашей жизни. Но как только вы снова оказываетесь вместе, вы начинаете осознавать, что многое изменилось.





Новые обстоятельства и условия жизни создают новые вызовы и проблемы для всех вас. Возможно, ваше возвращение было не такой уж хорошей идеей, как вы думали. Новые динамики и отношения между сестрами могут быть сложными, особенно после разлуки и изменений, произошедших за это время. Вам предстоит исследовать и разрешить эти новые проблемы, в то время как вы вместе стараетесь справиться с вызовами жизни.