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Tome of Lust (18+)

Tome of Lust (18+) 0.10e

Помогите Джулии выжить в тюрьме с новыми силами
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Версия:
0.10e
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:46
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 252 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 694
Скриншоты
Описание

Tome of Lust - это захватывающая интерактивная история, которая рассказывает о Джулии, молодой женщине, которая оказывается заключенной в тюрьму по несправедливым обвинениям. В ее безнадежной ситуации Джулия находит фолиант, который дарует ей невероятные магические способности.


Погрузившись в историю, вы будете помогать Джулии выживать среди опасных заключенных-мужчин и жестоких охранников, используя свои новые силы. С каждым шагом Джулии придется преодолевать многочисленные препятствия, и вы будете влиять на исход ее приключений своими решениями.


Надеясь на то, что однажды Джулии удастся сбежать из тюрьмы, достичь свободы и отомстить тем, кто причинил ей страдания, вы будете вести ее через опасные испытания и приключения. "Tome of Lust" обещает захватывающий сюжет, увлекательные персонажи и непредсказуемые повороты событий, которые заставят вас возвращаться за новыми приключениями снова и снова.


Информация о модах

полная версия

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Старые версии Tome of Lust (18+)
Version TG 0.9 Version TG 0.8

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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