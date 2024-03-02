Futa Inn - это захватывающее приключение в средневековом фэнтезийном мире после разрушительной войны между Маном и Футой. После возвращения в свой родной город вы принимаете предложение старого друга и начинаете работать в местной гостинице.





Здесь вас ждет увлекательная рутина, включающая приготовление напитков, знакомство с разными горожанами и множество других увлекательных задач. Ваше общение с посетителями гостиницы приведет к знакомству с самыми разными персонажами - от очаровательных эльфов до тупых орков.





Насладитесь атмосферой волшебства и приключений, погрузившись в уникальный мир "Futa Inn". Познакомьтесь с разнообразными персонажами, испытайте на себе множество удивительных приключений и наслаждайтесь каждым моментом в этой увлекательной игре!