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Favor for Favor (18+)

Favor for Favor (18+) 0.5

Откровенность, драма и выбор — как далеко ты зайдёшь, чтобы спасти отношения?
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Версия:
0.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:43
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 137 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Favor for Favor — это визуальный роман с взрослым сюжетом и нестандартной подачей, где ты наблюдаешь (и участвуешь) в жизни пары, отношения которой на грани. Каждые 5 минут — новый виток конфликта, разговор с подтекстом, сцена с напряжением или соблазном. У героев есть чувства, но и проблемы: недосказанность, ревность, привычка избегать настоящего разговора. Они даже ходят к психологу, пытаясь разобраться. Но чем глубже копают — тем больше скрытого вылезает наружу.


Графика тут не просто красивая — стильная и продуманная, с эмоциональными мимиками и хорошей постановкой. Откровенные сцены поданы не ради формы, а как часть истории, которая может пойти разными путями. Кто-то уступит, кто-то начнёт играть втайне, а кто-то вообще откажется от привычных рамок. Тебе дадут выбрать — насколько честным, гибким или эгоистичным быть. Пройти «Favor for Favor» — это не просто про эротический опыт, а про то, как легко сломать… и как сложно попытаться склеить.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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