Описание

Veil of Lies — это напряжённая интерактивная история с элементами триллера, боевика и научной фантастики, где каждые 5 минут ты оказываешься в центре опасной игры между спецслужбами, теневыми правителями и личной местью. После глобальной катастрофы, унесшей миллионы жизней, мир будто получил спасение… но цена этой «победы» до сих пор покрыта ложью. Двое детей бывшего агента — ГГ и Ив — идут по следу отца, который исчез после того, как передал нечто опасное человеку по прозвищу Призрак.





В игре ты погружаешься в сеть тайн, шпионских манипуляций и семейных драм, управляя действиями героев в условиях, где ни один выбор не даётся легко. Погони, взломы, перестрелки и моральные дилеммы переплетаются в истории, полной сюжетных поворотов. Разные концовки, скрытые мотивы и настоящая личная драма делают каждый выбор значимым. Ты не просто ищешь ответы — ты решаешь, кто останется стоять, когда пелена лжи спадёт.