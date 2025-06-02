Veil of Lies (18+) 0.1a Prologue
Вирус, заговор, исчезновение — раскрой правду, от которой трещит весь мир
Veil of Lies — это напряжённая интерактивная история с элементами триллера, боевика и научной фантастики, где каждые 5 минут ты оказываешься в центре опасной игры между спецслужбами, теневыми правителями и личной местью. После глобальной катастрофы, унесшей миллионы жизней, мир будто получил спасение… но цена этой «победы» до сих пор покрыта ложью. Двое детей бывшего агента — ГГ и Ив — идут по следу отца, который исчез после того, как передал нечто опасное человеку по прозвищу Призрак.
В игре ты погружаешься в сеть тайн, шпионских манипуляций и семейных драм, управляя действиями героев в условиях, где ни один выбор не даётся легко. Погони, взломы, перестрелки и моральные дилеммы переплетаются в истории, полной сюжетных поворотов. Разные концовки, скрытые мотивы и настоящая личная драма делают каждый выбор значимым. Ты не просто ищешь ответы — ты решаешь, кто останется стоять, когда пелена лжи спадёт.
v0.1a Пролог
– 10 000 строк диалогов
– 800 рендеров
– 36 анимаций
– 403 аудио-диалога
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.