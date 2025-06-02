android-1.ru / Игры / Эротические игры / Veil of Lies (18+)
Veil of Lies (18+)

Veil of Lies (18+) 0.1a Prologue

Вирус, заговор, исчезновение — раскрой правду, от которой трещит весь мир
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.1a Prologue
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 671 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Veil of Lies — это напряжённая интерактивная история с элементами триллера, боевика и научной фантастики, где каждые 5 минут ты оказываешься в центре опасной игры между спецслужбами, теневыми правителями и личной местью. После глобальной катастрофы, унесшей миллионы жизней, мир будто получил спасение… но цена этой «победы» до сих пор покрыта ложью. Двое детей бывшего агента — ГГ и Ив — идут по следу отца, который исчез после того, как передал нечто опасное человеку по прозвищу Призрак.


В игре ты погружаешься в сеть тайн, шпионских манипуляций и семейных драм, управляя действиями героев в условиях, где ни один выбор не даётся легко. Погони, взломы, перестрелки и моральные дилеммы переплетаются в истории, полной сюжетных поворотов. Разные концовки, скрытые мотивы и настоящая личная драма делают каждый выбор значимым. Ты не просто ищешь ответы — ты решаешь, кто останется стоять, когда пелена лжи спадёт.


Информация о модах

v0.1a Пролог
– 10 000 строк диалогов
– 800 рендеров
– 36 анимаций
– 403 аудио-диалога

Показать полностью

Скачать Veil of Lies (18+) v0.1a Prologue MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Veil of Lies (18+) 671 Мб Ссылка 2 671 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Ehko Island (18+)
Ehko Island (18+)
Version: 1.9
A Simple job (18+)
A Simple job (18+)
Version: 0.1
Wartribe Origins (18+)
Wartribe Origins (18+)
Version: 0.1.0
Sins of Siblings (18+)
Sins of Siblings (18+)
Version: 1.0
Untamed Horizons (18+)
Untamed Horizons (18+)
Version: 0.20
Awkward Aweakenings (18+)
Awkward Aweakenings (18+)
Version: 0.15
Ahsoker (18+)
Ahsoker (18+)
Version: 1.0
View of Family Resurrected (18+)
View of Family Resurrected (18+)
Version: 0.2.5

Отзывы о Veil of Lies (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив