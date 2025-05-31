View of Family Resurrected (18+) 0.2.5
Любительская переделка старой игры с новым подходом и личным подходом
View of Family Resurrected — это визуальный роман, созданный фанатом, который решил переработать старую игру, вдохнув в неё новую жизнь. Проект вырос из простого эксперимента в нечто большее: улучшены сцены, переработан интерфейс и добавлены новые сюжетные моменты. Игроку предстоит пройти историю семьи, наполненной конфликтами, выбором и вторыми шансами.
В центре — упор на повествование и диалоги, где твои действия влияют на развитие отношений между персонажами. Это некоммерческая переработка, созданная с уважением к оригиналу, но с рядом авторских решений и правками, направленными на улучшение темпа, атмосферы и взаимодействия. Игра всё ещё развивается, поэтому поддержка и обратная связь от игроков особенно важны.
Версия 0.2.5:
Удобство использования:
– Обновлены несколько меню и рабочих экранов для более комфортного взаимодействия.
– Перемастерены и пересозданы изображения из ранних сцен для улучшения визуального качества.
– Различные улучшения удобства (QoL).
– Оптимизация бекенд-кода для повышения производительности.
Новый арт персонажей:
– Lena: 4 новых спрайта
– Mia: 4 новых спрайта
– Emily: 2 новых спрайта
Новые и расширенные сцены:
– Сюжетная линия «Барбершоп»: пройдите через несколько новых сцен до экрана «Продолжение следует».
– Киноночь с мамой (части 2 и 3): теперь финал зависит от того, вспомнили ли вы про вино.
– Подглядывание: шпионьте за Ми в её комнате в 9:00 утра.
– Последствия: столкнитесь с гневом Ми в 10:00 утра.
Скачать View of Family Resurrected (18+) v0.2.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.