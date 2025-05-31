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View of Family Resurrected (18+)

View of Family Resurrected (18+) 0.2.5

Любительская переделка старой игры с новым подходом и личным подходом
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Версия:
0.2.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:01
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

View of Family Resurrected — это визуальный роман, созданный фанатом, который решил переработать старую игру, вдохнув в неё новую жизнь. Проект вырос из простого эксперимента в нечто большее: улучшены сцены, переработан интерфейс и добавлены новые сюжетные моменты. Игроку предстоит пройти историю семьи, наполненной конфликтами, выбором и вторыми шансами.


В центре — упор на повествование и диалоги, где твои действия влияют на развитие отношений между персонажами. Это некоммерческая переработка, созданная с уважением к оригиналу, но с рядом авторских решений и правками, направленными на улучшение темпа, атмосферы и взаимодействия. Игра всё ещё развивается, поэтому поддержка и обратная связь от игроков особенно важны.


Информация о модах

Версия 0.2.5:

Удобство использования:
– Обновлены несколько меню и рабочих экранов для более комфортного взаимодействия.
– Перемастерены и пересозданы изображения из ранних сцен для улучшения визуального качества.
– Различные улучшения удобства (QoL).
– Оптимизация бекенд-кода для повышения производительности.

Новый арт персонажей:
Lena: 4 новых спрайта
Mia: 4 новых спрайта
Emily: 2 новых спрайта

Новые и расширенные сцены:
Сюжетная линия «Барбершоп»: пройдите через несколько новых сцен до экрана «Продолжение следует».
Киноночь с мамой (части 2 и 3): теперь финал зависит от того, вспомнили ли вы про вино.
Подглядывание: шпионьте за Ми в её комнате в 9:00 утра.
Последствия: столкнитесь с гневом Ми в 10:00 утра.

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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