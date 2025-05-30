Last Days (18+) 0.0.1
Сохраняй семью, принимай решения и выживай в мире, который уже сломался
Last Days — это визуальный роман в постапокалиптическом сеттинге, где ты играешь за парня, пытающегося защитить мать и сестёр после краха цивилизации. Прошло восемь месяцев с начала вспышки, и каждый день — это борьба за еду, безопасность и моральный выбор, от которого зависит не только твоё выживание. Ты общаешься, принимаешь трудные решения, сталкиваешься с другими выжившими и видишь, как всё вокруг становится жестче.
История развивается по твоим действиям: отношения с семьёй, выбор союзников, участие в конфликтах — всё влияет на исход. Есть эмоциональные сцены, опасные встречи, сюжетные развилки и мрачная, но правдоподобная атмосфера. Прогресс сохраняется, интерфейс простой, работает офлайн. Если тебе важна не стрельба по зомби, а выживание как внутренняя борьба — Last Days даёт именно это.
Полная версия
Скачать Last Days (18+) v0.0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.