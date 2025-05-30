Описание

Last Days — это визуальный роман в постапокалиптическом сеттинге, где ты играешь за парня, пытающегося защитить мать и сестёр после краха цивилизации. Прошло восемь месяцев с начала вспышки, и каждый день — это борьба за еду, безопасность и моральный выбор, от которого зависит не только твоё выживание. Ты общаешься, принимаешь трудные решения, сталкиваешься с другими выжившими и видишь, как всё вокруг становится жестче.





История развивается по твоим действиям: отношения с семьёй, выбор союзников, участие в конфликтах — всё влияет на исход. Есть эмоциональные сцены, опасные встречи, сюжетные развилки и мрачная, но правдоподобная атмосфера. Прогресс сохраняется, интерфейс простой, работает офлайн. Если тебе важна не стрельба по зомби, а выживание как внутренняя борьба — Last Days даёт именно это.