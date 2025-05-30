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Last Days (18+)

Last Days (18+) 0.0.1

Сохраняй семью, принимай решения и выживай в мире, который уже сломался
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 131 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
48
Скриншоты
Описание

Last Days — это визуальный роман в постапокалиптическом сеттинге, где ты играешь за парня, пытающегося защитить мать и сестёр после краха цивилизации. Прошло восемь месяцев с начала вспышки, и каждый день — это борьба за еду, безопасность и моральный выбор, от которого зависит не только твоё выживание. Ты общаешься, принимаешь трудные решения, сталкиваешься с другими выжившими и видишь, как всё вокруг становится жестче.


История развивается по твоим действиям: отношения с семьёй, выбор союзников, участие в конфликтах — всё влияет на исход. Есть эмоциональные сцены, опасные встречи, сюжетные развилки и мрачная, но правдоподобная атмосфера. Прогресс сохраняется, интерфейс простой, работает офлайн. Если тебе важна не стрельба по зомби, а выживание как внутренняя борьба — Last Days даёт именно это.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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