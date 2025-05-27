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Memory ParadoX (18+)

Memory ParadoX (18+) Beta P2

Прыжок между измерениями — распутай тайну, чтобы спасти себя
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Версия:
Beta P2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 425 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
252
Скриншоты
Описание

Memory ParadoX — это повествовательное sci-fi приключение с элементами выбора, где ты играешь за человека, пережившего катастрофический межпространственный скачок. Ты приходишь в себя в искажённой реальности — воспоминания путаются, события не складываются в хронологию, а за каждым углом поджидает новая аномалия. Чтобы выбраться, тебе придётся исследовать миры, анализировать обрывки памяти и решать, кому можно доверять.


Каждое действие влияет на развитие сюжета — ты восстанавливаешь хронологию, открываешь альтернативные ветки событий и сталкиваешься с парадоксами, где сам себе можешь стать врагом. Игра держит в напряжении благодаря тонкому балансу между выборами, диалогами и атмосферными сценами. Memory ParadoX — это не просто выживание, это попытка сохранить рассудок в мире, где даже реальность лжёт.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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