Описание

Memory ParadoX — это повествовательное sci-fi приключение с элементами выбора, где ты играешь за человека, пережившего катастрофический межпространственный скачок. Ты приходишь в себя в искажённой реальности — воспоминания путаются, события не складываются в хронологию, а за каждым углом поджидает новая аномалия. Чтобы выбраться, тебе придётся исследовать миры, анализировать обрывки памяти и решать, кому можно доверять.





Каждое действие влияет на развитие сюжета — ты восстанавливаешь хронологию, открываешь альтернативные ветки событий и сталкиваешься с парадоксами, где сам себе можешь стать врагом. Игра держит в напряжении благодаря тонкому балансу между выборами, диалогами и атмосферными сценами. Memory ParadoX — это не просто выживание, это попытка сохранить рассудок в мире, где даже реальность лжёт.