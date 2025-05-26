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The Libido Enigma II: Fountain of Youth (18+)

The Libido Enigma II: Fountain of Youth (18+) Chapter 1

Секрет молодости: биотехнологии, желание и борьба за правду
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Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 264 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
187
Скриншоты
Описание

The Libido Enigma II: Fountain of Youth — это визуальный роман для взрослых на стыке науки, страсти и власти. Ты — гениальный учёный, работающий над препаратом, способным не только пробуждать влечение, но и обращать вспять старение. Каждые пять минут — это выбор между прогрессом и этикой, соблазном и долгом, союзом и предательством.


Исследуй опасный мир биотехнологий, где тебя ждут могущественные противники, рискованные эксперименты и интимные связи с коллегами. Прошлое влияет на настоящее, но даже если ты не играл в первую часть, история остаётся понятной. The Libido Enigma II — это отдельная глава с новым уровнем интриги, взрослыми сценами и моральными дилеммами. Твоя работа может изменить человечество — или уничтожить всё, что ты любишь.


Информация о модах

Полная версия

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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