The Libido Enigma II: Fountain of Youth (18+) Chapter 1
Секрет молодости: биотехнологии, желание и борьба за правду
The Libido Enigma II: Fountain of Youth — это визуальный роман для взрослых на стыке науки, страсти и власти. Ты — гениальный учёный, работающий над препаратом, способным не только пробуждать влечение, но и обращать вспять старение. Каждые пять минут — это выбор между прогрессом и этикой, соблазном и долгом, союзом и предательством.
Исследуй опасный мир биотехнологий, где тебя ждут могущественные противники, рискованные эксперименты и интимные связи с коллегами. Прошлое влияет на настоящее, но даже если ты не играл в первую часть, история остаётся понятной. The Libido Enigma II — это отдельная глава с новым уровнем интриги, взрослыми сценами и моральными дилеммами. Твоя работа может изменить человечество — или уничтожить всё, что ты любишь.
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