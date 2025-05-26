Описание

The Libido Enigma II: Fountain of Youth — это визуальный роман для взрослых на стыке науки, страсти и власти. Ты — гениальный учёный, работающий над препаратом, способным не только пробуждать влечение, но и обращать вспять старение. Каждые пять минут — это выбор между прогрессом и этикой, соблазном и долгом, союзом и предательством.





Исследуй опасный мир биотехнологий, где тебя ждут могущественные противники, рискованные эксперименты и интимные связи с коллегами. Прошлое влияет на настоящее, но даже если ты не играл в первую часть, история остаётся понятной. The Libido Enigma II — это отдельная глава с новым уровнем интриги, взрослыми сценами и моральными дилеммами. Твоя работа может изменить человечество — или уничтожить всё, что ты любишь.