Succubus Dance (18+) 0.1.14.0
Танцуй с суккубом: выбирай фетиши, строй сюжет, управляй желаниями
Succubus Dance — это хентай-RPG с элементами симулятора свиданий и визуальной новеллы, где ты решаешь, как будет развиваться история. Главная героиня — соблазнительная суккуб, а ты — её проводник в череде горячих, рискованных и фетишизированных приключений. Каждые пять минут — это диалог, выбор, сцена или поворот, зависящий от твоих предпочтений.
Игра адаптируется под интересы сообщества — ты влияешь на то, какие сцены появятся, какие фетиши раскроются и как изменятся персонажи. Высококачественный арт, нестандартные сценарии и акцент на проработку ситуаций делают Succubus Dance не просто визуальным романом, а персонализированным эротическим опытом. Здесь каждый шаг — игра с огнём, в которой ты управляешь пламенем.
v0.1.14.0
– Реализована сцена мастурбации «Kidnappers (1) – Alice fucked»
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