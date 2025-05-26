Описание

WE: Another World — это сюжетное VR-приключение, в котором ты исследуешь параллельную реальность глазами двух студентов, втянутых в загадочную игру. Обычные будни рушатся, когда они надевают гарнитуру и попадают в виртуальный мир без ограничений. Здесь ты можешь быть кем угодно, делать невозможное — но и расплачиваться за каждый шаг. Каждые пять минут — это новый моральный выбор и риск потерять нечто важное.





Игра даёт свободу, но проверяет характер. Мир VR полон соблазнов, конфликтов и решений, которые влияют на реальность. Выберешь ли ты путь силы или сочувствия? Станешь героем, разрушителем или кем-то совсем другим? WE: Another World — это интерактивная драма, где твои действия формируют не только финал, но и то, кем станут главные герои. Здесь нет простых ответов. Только ты и игра.