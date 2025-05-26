android-1.ru / Игры / Эротические игры / WE: Another World (18+)
WE: Another World (18+)

WE: Another World (18+) 0.1.1

VR-реальность без правил: живи, рискуй, решай, кем ты станешь внутри игры
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:38
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 193 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
158
Скриншоты
Описание

WE: Another World — это сюжетное VR-приключение, в котором ты исследуешь параллельную реальность глазами двух студентов, втянутых в загадочную игру. Обычные будни рушатся, когда они надевают гарнитуру и попадают в виртуальный мир без ограничений. Здесь ты можешь быть кем угодно, делать невозможное — но и расплачиваться за каждый шаг. Каждые пять минут — это новый моральный выбор и риск потерять нечто важное.


Игра даёт свободу, но проверяет характер. Мир VR полон соблазнов, конфликтов и решений, которые влияют на реальность. Выберешь ли ты путь силы или сочувствия? Станешь героем, разрушителем или кем-то совсем другим? WE: Another World — это интерактивная драма, где твои действия формируют не только финал, но и то, кем станут главные герои. Здесь нет простых ответов. Только ты и игра.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать WE: Another World (18+) v0.1.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать WE: Another World (18+) 193 Мб Ссылка 2 193 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
The Wishes (18+)
The Wishes (18+)
Version: 0.1
Queens of the Sea (18+)
Queens of the Sea (18+)
Version: 0.1
Stepping Over Oneself (18+)
Stepping Over Oneself (18+)
Version: 0.01
Gooncuck (18+)
Gooncuck (18+)
Version: 0.2 Ultimate
Past Mistakes (18+)
Past Mistakes (18+)
Version: Episode 1 v0.1
A Moms Life (Мод, Unlocked)
A Moms Life (Мод, Unlocked)
Version: 2.3
Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons (Мод, Unlocked)
Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons (Мод, Unlocked)
Version: 1.9.12
Flirting with girls in fantasy world (Мод, Unlocked)
Flirting with girls in fantasy world (Мод, Unlocked)
Version: 1.51

Отзывы о WE: Another World (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив