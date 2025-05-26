WE: Another World (18+) 0.1.1
VR-реальность без правил: живи, рискуй, решай, кем ты станешь внутри игры
WE: Another World — это сюжетное VR-приключение, в котором ты исследуешь параллельную реальность глазами двух студентов, втянутых в загадочную игру. Обычные будни рушатся, когда они надевают гарнитуру и попадают в виртуальный мир без ограничений. Здесь ты можешь быть кем угодно, делать невозможное — но и расплачиваться за каждый шаг. Каждые пять минут — это новый моральный выбор и риск потерять нечто важное.
Игра даёт свободу, но проверяет характер. Мир VR полон соблазнов, конфликтов и решений, которые влияют на реальность. Выберешь ли ты путь силы или сочувствия? Станешь героем, разрушителем или кем-то совсем другим? WE: Another World — это интерактивная драма, где твои действия формируют не только финал, но и то, кем станут главные герои. Здесь нет простых ответов. Только ты и игра.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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