Описание

The Wishes — это повествовательная визуальная новелла с драматическим уклоном, в которой ты играешь за мужчину из племени, пытающегося начать новую жизнь после трагичных событий. Новый дом, спокойное место и трое людей, живущих под одной крышей, — это попытка выстроить хоть что-то на обломках прошлого. Но ничто не забывается навсегда. Каждые пять минут — это тонкий намёк, неуютный диалог или эмоция, которую трудно скрыть.





Ты будешь наблюдать, как между героями растёт напряжение, раскрываются чувства и всплывают старые раны, пока границы семьи, долга и желания начинают размываться. История развивается медленно, интимно, давая место эмоциям и выбору. The Wishes — это рассказ не о магии, а о тех желаниях, которые мы боимся себе признать. Иногда то, что похоронено, возвращается — не за местью, а за ответом на вопрос: «А если бы?..»