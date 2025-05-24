android-1.ru / Игры / Эротические игры / The Wishes (18+)
The Wishes (18+)

The Wishes (18+) 0.1

Семейные тайны, забытое прошлое и чувства, которые невозможно спрятать
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 636 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

The Wishes — это повествовательная визуальная новелла с драматическим уклоном, в которой ты играешь за мужчину из племени, пытающегося начать новую жизнь после трагичных событий. Новый дом, спокойное место и трое людей, живущих под одной крышей, — это попытка выстроить хоть что-то на обломках прошлого. Но ничто не забывается навсегда. Каждые пять минут — это тонкий намёк, неуютный диалог или эмоция, которую трудно скрыть.


Ты будешь наблюдать, как между героями растёт напряжение, раскрываются чувства и всплывают старые раны, пока границы семьи, долга и желания начинают размываться. История развивается медленно, интимно, давая место эмоциям и выбору. The Wishes — это рассказ не о магии, а о тех желаниях, которые мы боимся себе признать. Иногда то, что похоронено, возвращается — не за местью, а за ответом на вопрос: «А если бы?..»


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать The Wishes (18+) v0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать The Wishes (18+) 636 Мб Ссылка 2 636 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Queens of the Sea (18+)
Queens of the Sea (18+)
Version: 0.1
Stepping Over Oneself (18+)
Stepping Over Oneself (18+)
Version: 0.01
Gooncuck (18+)
Gooncuck (18+)
Version: 0.2 Ultimate
Past Mistakes (18+)
Past Mistakes (18+)
Version: Episode 1 v0.1
A Moms Life (Мод, Unlocked)
A Moms Life (Мод, Unlocked)
Version: 2.3
Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons (Мод, Unlocked)
Self-Defense Dojo: Secret NTR Lessons (Мод, Unlocked)
Version: 1.9.12
Flirting with girls in fantasy world (Мод, Unlocked)
Flirting with girls in fantasy world (Мод, Unlocked)
Version: 1.51
Chara Upgrades (Мод, Unlocked)
Chara Upgrades (Мод, Unlocked)
Version: 102

Отзывы о The Wishes (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив