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Chara Upgrades (Мод, Unlocked)

Chara Upgrades (Мод, Unlocked) 102

Тактический рогалик с прокачкой героев, карточными усилениями и гильдейскими миссиями
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Версия:
102
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:24
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 161 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Chara Upgrades — это динамичная игра с элементами рогалика и стратегии, где ты отправляешь героев в подземелья ради славы, лута и репутации. Каждые пять минут — это продвижение по этажам, активация предметов, выбор бойцов и борьба с всё более опасными врагами. Все герои начинают одинаково, но их сила раскрывается по мере того, как ты открываешь и применяешь найденные в подземельях карты.


Повышай гильдейскую репутацию, чтобы разблокировать новых персонажей, экспериментируй с комбинациями умений, собирай предметы и усиливай отряд по ходу забега. Побеждай, теряй, возвращайся — и строй свою идеальную команду. Главное — использовать ресурсы с умом и адаптироваться к неожиданностям каждого подземелья. Chara Upgrades — это прокачка через хаос, рост через выбор, и каждое прохождение — новая попытка добраться дальше.


Информация о модах

Портировано на Android

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Chara Upgrades (Мод, Unlocked) v102 MOD APK

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