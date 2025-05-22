Chara Upgrades (Мод, Unlocked) 102
Тактический рогалик с прокачкой героев, карточными усилениями и гильдейскими миссиями
Chara Upgrades — это динамичная игра с элементами рогалика и стратегии, где ты отправляешь героев в подземелья ради славы, лута и репутации. Каждые пять минут — это продвижение по этажам, активация предметов, выбор бойцов и борьба с всё более опасными врагами. Все герои начинают одинаково, но их сила раскрывается по мере того, как ты открываешь и применяешь найденные в подземельях карты.
Повышай гильдейскую репутацию, чтобы разблокировать новых персонажей, экспериментируй с комбинациями умений, собирай предметы и усиливай отряд по ходу забега. Побеждай, теряй, возвращайся — и строй свою идеальную команду. Главное — использовать ресурсы с умом и адаптироваться к неожиданностям каждого подземелья. Chara Upgrades — это прокачка через хаос, рост через выбор, и каждое прохождение — новая попытка добраться дальше.
Портировано на Android
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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