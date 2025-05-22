Описание

Chara Upgrades — это динамичная игра с элементами рогалика и стратегии, где ты отправляешь героев в подземелья ради славы, лута и репутации. Каждые пять минут — это продвижение по этажам, активация предметов, выбор бойцов и борьба с всё более опасными врагами. Все герои начинают одинаково, но их сила раскрывается по мере того, как ты открываешь и применяешь найденные в подземельях карты.





Повышай гильдейскую репутацию, чтобы разблокировать новых персонажей, экспериментируй с комбинациями умений, собирай предметы и усиливай отряд по ходу забега. Побеждай, теряй, возвращайся — и строй свою идеальную команду. Главное — использовать ресурсы с умом и адаптироваться к неожиданностям каждого подземелья. Chara Upgrades — это прокачка через хаос, рост через выбор, и каждое прохождение — новая попытка добраться дальше.