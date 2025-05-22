World (18+) 0.1
Магия, интриги и секс в истории о парне, мечтающем стать властелином небес
WORLD — это визуальный роман с элементами фэнтези и эротики, где ты играешь за амбициозного юношу в футуристическом городе, где магия переплетается с авиацией, а небо — не просто мечта, а поле битвы. Герой хочет стать пилотом, но смерть отца и холодная, напряжённая атмосфера в приёмной семье ломают его путь. Тогда он решает стать небесным магом, как и его родители — с собственным тайным планом.
На этом пути тебя ждут горячие сцены, политические игры, магические дуэли и сексуальные манипуляции, где каждый шаг — либо ближе к вершине, либо в пропасть. Главный герой плетёт интригу, строит альянсы и соблазняет тех, кто может помочь (или помешать) реализовать его грандиозную цель. WORLD — это история о власти, страсти и расчетливом уме, где даже финальный поворот оказывается не случайностью, а частью игры. Всё пошло по плану. Вопрос в том — чей это был план на самом деле?
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Установка
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.