Описание

WORLD — это визуальный роман с элементами фэнтези и эротики, где ты играешь за амбициозного юношу в футуристическом городе, где магия переплетается с авиацией, а небо — не просто мечта, а поле битвы. Герой хочет стать пилотом, но смерть отца и холодная, напряжённая атмосфера в приёмной семье ломают его путь. Тогда он решает стать небесным магом, как и его родители — с собственным тайным планом.





На этом пути тебя ждут горячие сцены, политические игры, магические дуэли и сексуальные манипуляции, где каждый шаг — либо ближе к вершине, либо в пропасть. Главный герой плетёт интригу, строит альянсы и соблазняет тех, кто может помочь (или помешать) реализовать его грандиозную цель. WORLD — это история о власти, страсти и расчетливом уме, где даже финальный поворот оказывается не случайностью, а частью игры. Всё пошло по плану. Вопрос в том — чей это был план на самом деле?