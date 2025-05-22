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World (18+)

World (18+) 0.1

Магия, интриги и секс в истории о парне, мечтающем стать властелином небес
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 207 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
84
Скриншоты
Описание

WORLD — это визуальный роман с элементами фэнтези и эротики, где ты играешь за амбициозного юношу в футуристическом городе, где магия переплетается с авиацией, а небо — не просто мечта, а поле битвы. Герой хочет стать пилотом, но смерть отца и холодная, напряжённая атмосфера в приёмной семье ломают его путь. Тогда он решает стать небесным магом, как и его родители — с собственным тайным планом.


На этом пути тебя ждут горячие сцены, политические игры, магические дуэли и сексуальные манипуляции, где каждый шаг — либо ближе к вершине, либо в пропасть. Главный герой плетёт интригу, строит альянсы и соблазняет тех, кто может помочь (или помешать) реализовать его грандиозную цель. WORLD — это история о власти, страсти и расчетливом уме, где даже финальный поворот оказывается не случайностью, а частью игры. Всё пошло по плану. Вопрос в том — чей это был план на самом деле?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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