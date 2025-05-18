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Rave (18+)

Rave (18+) 0.1 Teaser

Визуальный роман о втором шансе, возвращении домой и взрослении через трудности
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Версия:
0.1 Teaser
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:38
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 696 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
39
Скриншоты
Описание

Rave — это сюжетный визуальный роман 18+, где ты играешь за парня, вынужденного вернуться в родной город и начать всё с нуля, работая в магазине после жизни в роскоши. Каждые пять минут — это новые знакомства, бытовые трудности, воспоминания о прошлом и решения, которые формируют взрослую жизнь.


Эта история — не просто про падение с высоты, а про мечты, которые не исчезли, и попытку заново понять, чего ты хочешь от себя и от мира. Тебя ждут диалоги, отношения, лёгкие флирты и неожиданные повороты. Всё, что казалось потерянным — возможно, только начинается. Готов построить свою жизнь сам?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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