Описание

Rave — это сюжетный визуальный роман 18+, где ты играешь за парня, вынужденного вернуться в родной город и начать всё с нуля, работая в магазине после жизни в роскоши. Каждые пять минут — это новые знакомства, бытовые трудности, воспоминания о прошлом и решения, которые формируют взрослую жизнь.





Эта история — не просто про падение с высоты, а про мечты, которые не исчезли, и попытку заново понять, чего ты хочешь от себя и от мира. Тебя ждут диалоги, отношения, лёгкие флирты и неожиданные повороты. Всё, что казалось потерянным — возможно, только начинается. Готов построить свою жизнь сам?