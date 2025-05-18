Rave (18+) 0.1 Teaser
Визуальный роман о втором шансе, возвращении домой и взрослении через трудности
Rave — это сюжетный визуальный роман 18+, где ты играешь за парня, вынужденного вернуться в родной город и начать всё с нуля, работая в магазине после жизни в роскоши. Каждые пять минут — это новые знакомства, бытовые трудности, воспоминания о прошлом и решения, которые формируют взрослую жизнь.
Эта история — не просто про падение с высоты, а про мечты, которые не исчезли, и попытку заново понять, чего ты хочешь от себя и от мира. Тебя ждут диалоги, отношения, лёгкие флирты и неожиданные повороты. Всё, что казалось потерянным — возможно, только начинается. Готов построить свою жизнь сам?
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.