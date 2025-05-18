Описание

Leann Sins — это визуальный роман 18+ с акцентом на эротику, внутренние конфликты и моральные границы, где ты следишь за жизнью Линн Кэссиди — успешной фотомодели с идеальной внешней жизнью и разгорающимся внутренним кризисом. Каждые пять минут — это выбор: сдержаться или поддаться.





Её муж холоден, её желания — нет. От светских приёмов до тайных встреч, каждая сцена раскрывает силу её скрытых фантазий. Игрокам предстоит исследовать не только внешнюю сторону гламура, но и эмоциональные, телесные и моральные перекрёстки, через которые проходит Линн. Что ты выберешь: удержать контроль — или отдаться греху?