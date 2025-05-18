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Leann sins (18+)

Leann sins (18+) Final

Когда желания выходят за рамки — жизнь Линн становится её тайным сценарием
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:18
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 238 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
119
Скриншоты
Описание

Leann Sins — это визуальный роман 18+ с акцентом на эротику, внутренние конфликты и моральные границы, где ты следишь за жизнью Линн Кэссиди — успешной фотомодели с идеальной внешней жизнью и разгорающимся внутренним кризисом. Каждые пять минут — это выбор: сдержаться или поддаться.


Её муж холоден, её желания — нет. От светских приёмов до тайных встреч, каждая сцена раскрывает силу её скрытых фантазий. Игрокам предстоит исследовать не только внешнюю сторону гламура, но и эмоциональные, телесные и моральные перекрёстки, через которые проходит Линн. Что ты выберешь: удержать контроль — или отдаться греху?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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