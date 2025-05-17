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Angel and Succubus (18+)

Angel and Succubus (18+) 0.2

Между рогами и крыльями — мораль, искушение и твой путь в никуда (или не совсем)
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:37
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 438 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
115
Скриншоты
Описание

Angel and Succubus (18+) — это визуальный роман с откровенным контентом и системой выбора, влияющей на мораль и сюжет. Главный герой — эмоционально опустошённый парень, которого год назад отвергли. Его внутренний кризис привлекает внимание двух сил: соблазнительной суккуба и строгой небесной защитницы. Каждые пять минут — это новые сцены, дилеммы и последствия.


Суккуб дарит силу, ангел требует сдержанности. Но выбор — за тобой. Помоги герою обрести себя: мстить или прощать, поддаться страсти или удержаться, использовать силу или сохранить свет внутри. Сюжет развивается по твоим решениям, открывая разные пути, сцены и концовки. Ты пишешь эту историю — и ты отвечаешь за её итог.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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