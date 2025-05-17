Описание

Angel and Succubus (18+) — это визуальный роман с откровенным контентом и системой выбора, влияющей на мораль и сюжет. Главный герой — эмоционально опустошённый парень, которого год назад отвергли. Его внутренний кризис привлекает внимание двух сил: соблазнительной суккуба и строгой небесной защитницы. Каждые пять минут — это новые сцены, дилеммы и последствия.





Суккуб дарит силу, ангел требует сдержанности. Но выбор — за тобой. Помоги герою обрести себя: мстить или прощать, поддаться страсти или удержаться, использовать силу или сохранить свет внутри. Сюжет развивается по твоим решениям, открывая разные пути, сцены и концовки. Ты пишешь эту историю — и ты отвечаешь за её итог.