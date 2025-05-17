Angel and Succubus (18+) 0.2
Между рогами и крыльями — мораль, искушение и твой путь в никуда (или не совсем)
Angel and Succubus (18+) — это визуальный роман с откровенным контентом и системой выбора, влияющей на мораль и сюжет. Главный герой — эмоционально опустошённый парень, которого год назад отвергли. Его внутренний кризис привлекает внимание двух сил: соблазнительной суккуба и строгой небесной защитницы. Каждые пять минут — это новые сцены, дилеммы и последствия.
Суккуб дарит силу, ангел требует сдержанности. Но выбор — за тобой. Помоги герою обрести себя: мстить или прощать, поддаться страсти или удержаться, использовать силу или сохранить свет внутри. Сюжет развивается по твоим решениям, открывая разные пути, сцены и концовки. Ты пишешь эту историю — и ты отвечаешь за её итог.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.