Описание

BullTales — это провокационная адалт-новелла с элементами симулятора отношений, где ты играешь за доминирующего персонажа, врывающегося в мир интриг, желания и ролевых перевёртышей. Каждые пять минут — это новый выбор, вспышка эмоций, неочевидная развилка и шаг в сторону полного контроля над ситуацией.





Игра открывает интимные сценарии с нестандартной подачей, балансируя между драмой и раскованной фантазией. Здесь не про цензуру — тут про честное исследование ролей, власти и влечения. Веди диалоги, строй связи, принимай решения и наблюдай, как развивается сюжет — с тобой в центре всех событий. Готов заявить о себе?