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BullTales (18+)

BullTales (18+) 0.0.1

Ты в центре страсти, власти и драмы — бык, который всё переворачивает
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:57
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 201 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

BullTales — это провокационная адалт-новелла с элементами симулятора отношений, где ты играешь за доминирующего персонажа, врывающегося в мир интриг, желания и ролевых перевёртышей. Каждые пять минут — это новый выбор, вспышка эмоций, неочевидная развилка и шаг в сторону полного контроля над ситуацией.


Игра открывает интимные сценарии с нестандартной подачей, балансируя между драмой и раскованной фантазией. Здесь не про цензуру — тут про честное исследование ролей, власти и влечения. Веди диалоги, строй связи, принимай решения и наблюдай, как развивается сюжет — с тобой в центре всех событий. Готов заявить о себе?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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