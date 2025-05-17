BullTales (18+) 0.0.1
Ты в центре страсти, власти и драмы — бык, который всё переворачивает
BullTales — это провокационная адалт-новелла с элементами симулятора отношений, где ты играешь за доминирующего персонажа, врывающегося в мир интриг, желания и ролевых перевёртышей. Каждые пять минут — это новый выбор, вспышка эмоций, неочевидная развилка и шаг в сторону полного контроля над ситуацией.
Игра открывает интимные сценарии с нестандартной подачей, балансируя между драмой и раскованной фантазией. Здесь не про цензуру — тут про честное исследование ролей, власти и влечения. Веди диалоги, строй связи, принимай решения и наблюдай, как развивается сюжет — с тобой в центре всех событий. Готов заявить о себе?
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Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.