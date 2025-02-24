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Wildwood (18+)

Wildwood (18+) 0.1

Насладитесь захватывающей историей в другом измерении с элементами страсти
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 253 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
49
Скриншоты
Описание

Wildwood (18+) — это интригующий визуальный роман, в котором вы окажетесь в роли молодого человека, внезапно проснувшегося в незнакомом измерении. Здесь магия соседствует с безграничными опасностями, и каждая встреча может обернуться как захватывающим приключением, так и смертельным риском. Стремясь не выделяться в новом окружении, главный герой решает на время устроиться работником в местной таверне, где сталкивается с многочисленными соблазнами и постепенно знакомится с невероятным фэнтезийным миром.


Однако за видимым спокойствием всегда скрываются тайны, и судьба героя зависит от множества выборов, которые он совершит в ходе повествования. Встречайте новых союзников, раскрывайте загадки прошлого и определяйте, готов ли герой бросить вызов неизведанному или предпочтет остаться в тени. Атмосфера игры пропитана романтикой, накалом страстей и неожиданными поворотами сюжета, делая её ярким приключением для поклонников жанра.


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Скачать Wildwood (18+) 253 Мб Ссылка 2 253 Мб
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