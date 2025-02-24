Описание

Wildwood (18+) — это интригующий визуальный роман, в котором вы окажетесь в роли молодого человека, внезапно проснувшегося в незнакомом измерении. Здесь магия соседствует с безграничными опасностями, и каждая встреча может обернуться как захватывающим приключением, так и смертельным риском. Стремясь не выделяться в новом окружении, главный герой решает на время устроиться работником в местной таверне, где сталкивается с многочисленными соблазнами и постепенно знакомится с невероятным фэнтезийным миром.





Однако за видимым спокойствием всегда скрываются тайны, и судьба героя зависит от множества выборов, которые он совершит в ходе повествования. Встречайте новых союзников, раскрывайте загадки прошлого и определяйте, готов ли герой бросить вызов неизведанному или предпочтет остаться в тени. Атмосфера игры пропитана романтикой, накалом страстей и неожиданными поворотами сюжета, делая её ярким приключением для поклонников жанра.