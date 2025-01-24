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NTS Honeymoon (18+)

NTS Honeymoon (18+) 0.2

Откройте новые горизонты любви и исцеления: судьба на перепутье медового месяца
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
36
Скриншоты
Описание

NTS Honeymoon – история о начале нового этапа жизни, когда любовь и мечты переплетаются с жестокими поворотами судьбы. Всего две недели назад вы связали свою жизнь с Лили, любовью всей своей жизни, и вместе с ней планировали незабываемый медовый месяц, который должен был стать праздником счастья и романтики. Однако судьба внесла свои коррективы: в самый последний момент, перед отправлением в долгожданное путешествие, вас постигла серьезная авария, лишившая возможности разделить радость с близкими. Несмотря на свою боль и уязвимость, вы настояли, чтобы Лили отправилась вперед, позволяя ей пережить этот волшебный опыт в компании лучших друзей.


Пока вы вынуждены восстанавливаться, принимая лекарства от последствий несчастного случая, начинается новый этап, полный загадок и неожиданных перемен. Врачи предупредили, что побочные эффекты вскоре проявятся, и ваша жизнь будет изменяться так, как вы никогда не могли предположить. Каждый миг, проведенный в ожидании, наполняется тревогой и надеждой, а ваше будущее теперь зависит от тонкой грани между исцелением и новыми испытаниями, способными навсегда изменить отношения с Лили и всю вашу судьбу.


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Скачать NTS Honeymoon (18+) 79 Мб Ссылка 2 79 Мб
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