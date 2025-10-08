Описание

Loving You Would be Easier if Grades Weren’t Important – это изысканная антология, в которой слабо связанные между собой рассказы раскрывают непростую борьбу между стремлением к знаниям и глубоко личными переживаниями. Каждый рассказ погружает вас в атмосферу, где герои пытаются найти гармонию между академическими обязанностями и эмоциональными поисками, сталкиваясь с вызовами, которые диктуют судьбу их отношений и внутреннего мира.





В этой коллекции сюжетов акцент делается на том, как учеба может переплетаться с романтическими и жизненными перипетиями, превращаясь в испытание, требующее мужества и самоотдачи. Истории здесь не только о любви и разлуке, но и о том, как важно уметь сохранять баланс, чтобы каждая минута жизни наполнялась смыслом и настоящими эмоциями.