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Loving You Would be Easier if Grades Weren’t Important (18+)

Loving You Would be Easier if Grades Weren’t Important (18+) 0.2

Откройте мир историй о любви, учебе и поиске баланса в повседневной жизни
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Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 352 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
32
Скриншоты
Описание

Loving You Would be Easier if Grades Weren’t Important – это изысканная антология, в которой слабо связанные между собой рассказы раскрывают непростую борьбу между стремлением к знаниям и глубоко личными переживаниями. Каждый рассказ погружает вас в атмосферу, где герои пытаются найти гармонию между академическими обязанностями и эмоциональными поисками, сталкиваясь с вызовами, которые диктуют судьбу их отношений и внутреннего мира.


В этой коллекции сюжетов акцент делается на том, как учеба может переплетаться с романтическими и жизненными перипетиями, превращаясь в испытание, требующее мужества и самоотдачи. Истории здесь не только о любви и разлуке, но и о том, как важно уметь сохранять баланс, чтобы каждая минута жизни наполнялась смыслом и настоящими эмоциями.


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