Описание

Ultimate Wish Fulfillment School — это уникальная игровая среда, где воплощаются самые скрытые фетиши и желания. В этом интерактивном мире вы сможете встретить знакомых лиц и позаботиться о том, чтобы все ваши желания стали реальностью. Наслаждайтесь уникальными возможностями, которые предлагает игровая среда — на высшем уровне проработаны все составляющие для создания незабываемого опыта. Позвольте себе испытать нечто большее в школе, созданной исключительно для ваших удовольствий.