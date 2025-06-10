Описание

В Inkling Heroes vs Tentacle ты оказываешься в центре шутливого, но напряжённого противостояния. Годы мелких пакостей не прошли даром — теперь герои-кальмары идут за тобой. Один за другим, сильнее и злее, они атакуют, и у тебя один шанс: продержаться как можно дольше, отбивая волны врагов. Это не просто аркада, а выживание в ритме нарастающего хаоса.





Геймплей строится на быстрой реакции и выборе правильной тактики. С каждым уровнем атаки становятся сложнее, и только грамотное управление даст тебе шанс выстоять. Улучшай защиту, используй способности, следи за ритмом и не отпускай контроль. Всё оформлено ярко, с долей юмора и в духе абсурдного экшена. Идеально для тех, кто любит динамику и испытания на ловкость.