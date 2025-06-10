Inkling Heroes vs Tentacle (18+) 1.55
Держи оборону, отбивайся от волн атакующих героев и не дай себя обойти
В Inkling Heroes vs Tentacle ты оказываешься в центре шутливого, но напряжённого противостояния. Годы мелких пакостей не прошли даром — теперь герои-кальмары идут за тобой. Один за другим, сильнее и злее, они атакуют, и у тебя один шанс: продержаться как можно дольше, отбивая волны врагов. Это не просто аркада, а выживание в ритме нарастающего хаоса.
Геймплей строится на быстрой реакции и выборе правильной тактики. С каждым уровнем атаки становятся сложнее, и только грамотное управление даст тебе шанс выстоять. Улучшай защиту, используй способности, следи за ритмом и не отпускай контроль. Всё оформлено ярко, с долей юмора и в духе абсурдного экшена. Идеально для тех, кто любит динамику и испытания на ловкость.
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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