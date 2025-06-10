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Inkling Heroes vs Tentacle (18+)

Inkling Heroes vs Tentacle (18+) 1.55

Держи оборону, отбивайся от волн атакующих героев и не дай себя обойти
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Версия:
1.55
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:04
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 165 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

В Inkling Heroes vs Tentacle ты оказываешься в центре шутливого, но напряжённого противостояния. Годы мелких пакостей не прошли даром — теперь герои-кальмары идут за тобой. Один за другим, сильнее и злее, они атакуют, и у тебя один шанс: продержаться как можно дольше, отбивая волны врагов. Это не просто аркада, а выживание в ритме нарастающего хаоса.


Геймплей строится на быстрой реакции и выборе правильной тактики. С каждым уровнем атаки становятся сложнее, и только грамотное управление даст тебе шанс выстоять. Улучшай защиту, используй способности, следи за ритмом и не отпускай контроль. Всё оформлено ярко, с долей юмора и в духе абсурдного экшена. Идеально для тех, кто любит динамику и испытания на ловкость.


Информация о модах

Разблокированная игра

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Скачать Inkling Heroes vs Tentacle (18+) 165 Мб Ссылка 2 165 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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