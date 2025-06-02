Описание

В A Wife’s Phone Revamp всё начинается с подозрения. Ты — обычный муж, живёшь обычной жизнью, пока вдруг кое-что не вызывает тревогу. Совпадения, разговоры не в тему, странные реакции. Один друг ведёт себя как-то странно, у другого — жена с секретами. А потом в руки попадает телефон. Точнее — приложение, которое позволяет видеть то, что обычно скрыто. И с этого момента начинается совсем другая история.





Ты читаешь переписки, смотришь профили, ловишь сообщения в моменте и постепенно получаешь возможность влиять. Решать, как реагировать, кого проверять, кого направлять, и когда — переступать черту. Всё подано через интерфейс смартфона, ты будто сам держишь в руках чужую жизнь. Игра взрослая, провокационная, но строится не на визуале — а на чувстве власти и контроля. Работает офлайн, подходит тем, кто не боится заглянуть туда, куда обычно не лезут.