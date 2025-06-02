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A Wife's Phone Revamp (18+)

A Wife's Phone Revamp (18+) 0.7.2

Взломай границы личного, следи, читай и реши, как далеко ты готов зайти
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Версия:
0.7.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 18:10
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 970 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
145
Скриншоты
Описание

В A Wife’s Phone Revamp всё начинается с подозрения. Ты — обычный муж, живёшь обычной жизнью, пока вдруг кое-что не вызывает тревогу. Совпадения, разговоры не в тему, странные реакции. Один друг ведёт себя как-то странно, у другого — жена с секретами. А потом в руки попадает телефон. Точнее — приложение, которое позволяет видеть то, что обычно скрыто. И с этого момента начинается совсем другая история.


Ты читаешь переписки, смотришь профили, ловишь сообщения в моменте и постепенно получаешь возможность влиять. Решать, как реагировать, кого проверять, кого направлять, и когда — переступать черту. Всё подано через интерфейс смартфона, ты будто сам держишь в руках чужую жизнь. Игра взрослая, провокационная, но строится не на визуале — а на чувстве власти и контроля. Работает офлайн, подходит тем, кто не боится заглянуть туда, куда обычно не лезут.


Информация о модах

Разблокированная игра

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Игра входит в подборки:
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Скачать A Wife's Phone Revamp (18+) v0.7.2 MOD APK

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Скачать A Wife's Phone Revamp (18+) 970 Мб Ссылка 2 970 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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