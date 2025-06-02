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Just the Three of Us (18+)

Just the Three of Us (18+) 0.4

Обрети силу, играй по своим правилам и решай, кто будет рядом, когда ты поднимешься
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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 15:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 285 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

В Just the Three of Us всё начинается почти спокойно: обычный человек, немного вопросов без ответов, тень прошлого, которую он не торопится трогать. Но чем дальше, тем очевиднее — внутри него что-то меняется. Появляется власть, которая не объясняется логикой. Он учится использовать её, исследует, на что способен, и сам решает, куда вести эту историю: к господству, свободе или чему-то совсем иному. Люди вокруг либо тянутся к нему, либо боятся — и оба варианта работают на него.


Это визуальный роман с акцентом на диалоги, атмосферу и постепенное раскрытие как персонажа, так и мира вокруг. Ты сам выбираешь, с кем сблизиться, кому довериться, кого подчинить или оставить. История взрослая, с откровенными моментами, но без фальши: здесь важна не форма, а то, как всё меняется по ходу. Работает офлайн, всё сюжетное, без обязательного доната. Подойдёт, если хочется чего-то темного, личного и управляемого до самого конца.


Информация о модах

Разблокированная игра

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Just the Three of Us (18+) v0.4 MOD APK

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Скачать Just the Three of Us (18+) 285 Мб Ссылка 2 285 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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