Описание

В Just the Three of Us всё начинается почти спокойно: обычный человек, немного вопросов без ответов, тень прошлого, которую он не торопится трогать. Но чем дальше, тем очевиднее — внутри него что-то меняется. Появляется власть, которая не объясняется логикой. Он учится использовать её, исследует, на что способен, и сам решает, куда вести эту историю: к господству, свободе или чему-то совсем иному. Люди вокруг либо тянутся к нему, либо боятся — и оба варианта работают на него.





Это визуальный роман с акцентом на диалоги, атмосферу и постепенное раскрытие как персонажа, так и мира вокруг. Ты сам выбираешь, с кем сблизиться, кому довериться, кого подчинить или оставить. История взрослая, с откровенными моментами, но без фальши: здесь важна не форма, а то, как всё меняется по ходу. Работает офлайн, всё сюжетное, без обязательного доната. Подойдёт, если хочется чего-то темного, личного и управляемого до самого конца.