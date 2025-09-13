Описание

Employee Benefits — это казуальный симулятор для взрослых, в котором правила корпоративной культуры оставлены у входа, а главная героиня — «Странная девчонка» — балансирует между обязанностями и "особым" вниманием со стороны коллег. Здесь офис — не просто место работы, а игровая площадка, где вы решаете, как выполнять задания: от подачи отчётов до удовлетворения неожиданных запросов.





Геймплей построен на сочетании лёгкой кликерной механики, юмористической подачи и откровенного контекста. Вы взаимодействуете с другими персонажами, получаете "оценки эффективности", открываете новые сцены и принимаете решения, влияющие на настроение офиса — и не только. Employee Benefits не скрывает своей направленности, предлагая взрослую пародию на офисную рутину, приправленную флиртом, гротеском и откровенным абсурдом.