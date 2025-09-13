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Employee Benefits (18+)

Employee Benefits (18+) 0.1.05

Необычный офис, нестандартные задачи и очень… специфическая рабочая этика
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Версия:
0.1.05
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
31
Скриншоты
Описание

Employee Benefits — это казуальный симулятор для взрослых, в котором правила корпоративной культуры оставлены у входа, а главная героиня — «Странная девчонка» — балансирует между обязанностями и "особым" вниманием со стороны коллег. Здесь офис — не просто место работы, а игровая площадка, где вы решаете, как выполнять задания: от подачи отчётов до удовлетворения неожиданных запросов.


Геймплей построен на сочетании лёгкой кликерной механики, юмористической подачи и откровенного контекста. Вы взаимодействуете с другими персонажами, получаете "оценки эффективности", открываете новые сцены и принимаете решения, влияющие на настроение офиса — и не только. Employee Benefits не скрывает своей направленности, предлагая взрослую пародию на офисную рутину, приправленную флиртом, гротеском и откровенным абсурдом.


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Скачать Employee Benefits (18+) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб
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