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Sin or Live (18+)

Sin or Live (18+) 0.1

Пиксели, выбор и последствия — всё, как в старой школе, но с совсем взрослыми поворотами
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Sin or Live (18+) — это визуальный роман с явным олдскульным вайбом: пиксельная графика, диалоговые окна, пошаговое повествование и атмосфера классических RPG, знакомая любителям ретро. Но на этот раз перед тобой история, где моральные дилеммы и взрослые ситуации переплетаются куда плотнее, чем кажется на первый взгляд.


Ты берёшь на себя роль персонажа, который попадает в незнакомый мир, полный странностей, опасностей и соблазнов. Вокруг — выборы, которые действительно что-то меняют, новые локации, таинственные герои и героини, каждый со своей историей и… последствиями. Захочешь ли ты быть благородным? Или позволишь своим желаниям взять верх? Всё зависит от того, как будешь играть.


Sin or Live — это не просто пиксельная ностальгия, а взрослая история с глубиной, свободой и множеством "а что, если?". Здесь каждый выбор важен, а каждое знакомство может закончиться чем-то гораздо большим, чем просто диалог.


Информация о модах

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Скачать Sin or Live (18+) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб
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