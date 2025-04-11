Описание

Sin or Live (18+) — это визуальный роман с явным олдскульным вайбом: пиксельная графика, диалоговые окна, пошаговое повествование и атмосфера классических RPG, знакомая любителям ретро. Но на этот раз перед тобой история, где моральные дилеммы и взрослые ситуации переплетаются куда плотнее, чем кажется на первый взгляд.





Ты берёшь на себя роль персонажа, который попадает в незнакомый мир, полный странностей, опасностей и соблазнов. Вокруг — выборы, которые действительно что-то меняют, новые локации, таинственные герои и героини, каждый со своей историей и… последствиями. Захочешь ли ты быть благородным? Или позволишь своим желаниям взять верх? Всё зависит от того, как будешь играть.





Sin or Live — это не просто пиксельная ностальгия, а взрослая история с глубиной, свободой и множеством "а что, если?". Здесь каждый выбор важен, а каждое знакомство может закончиться чем-то гораздо большим, чем просто диалог.