Описание

FR34KS (18+) — это визуальный роман для взрослой аудитории, где ты окажешься в центре истории, полной тайн, запретных тем и эмоционального напряжения. Действие разворачивается в специализированном летнем лагере, куда направляют студентов, нарушивших нормы — не всегда закон, но почти всегда мораль. Кто-то оказался здесь по глупости, кто-то — из-за принципа, кто-то — по чужой вине. И теперь они вместе.





Ты играешь за одного из таких студентов — замкнутого, непонятого, но наблюдательного. Каждый день в лагере открывает всё больше странностей: в людях, в правилах, в самом месте. В центре — скрытые желания, внутренние конфликты и попытка сблизиться с теми, кто также оказался по ту сторону "нормальности". Завязавшиеся отношения, как дружеские, так и более откровенные, становятся зеркалом для самих героев.





FR34KS — это история не только про свободу от внешних рамок, но и про страх быть собой. В ней важны выбор, доверие, а также то, как ты сам решишь воспринимать "отклонение" — как клеймо или как силу. И возможно, именно среди странных ты впервые почувствуешь, что тебя понимают.