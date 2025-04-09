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Shattered Dreams: Redemption (18+)

Shattered Dreams: Redemption (18+) 0.2 Rus

Когда мечта умирает — начинается настоящая жизнь
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Версия:
0.2 Rus
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 419 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Shattered Dreams: Redemption — это визуальный роман с элементами интерактивной драмы, где ты играешь за парня, когда-то подававшего надежды на спортивную карьеру. Твоя мечта о НБА разбилась после травмы, а жизнь скатилась к тупиковым работам, долгам и ежедневной борьбе с безысходностью. Твой отец не в силах помочь, сам утопая в зависимости, и каждый день становится похож на предыдущий. Пока всё не меняет одно знакомство — и один неожиданный шанс.


Когда дядя устраивает тебя на работу в престижное музыкальное агентство, это кажется глотком воздуха. Но быстро становится ясно: за блеском и гламуром — скрытая борьба, давление и интриги. В центре всего — звезда, у которой свои раны, свои страхи и слишком много взглядов, следящих за каждым её шагом. И теперь ты тоже в этом водовороте.


Shattered Dreams — это история о втором шансе, о боли, личном выборе и поиске себя. Каждый твой шаг, каждая реплика и решение определяют, кто ты: спасатель, игрок, манипулятор, или просто тот, кто хочет выбраться. Романтика, конфликты, карьера и внутренняя борьба — всё это вплетено в твоё возвращение к жизни. Готов ли ты написать свою историю заново?


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Скачать Shattered Dreams: Redemption (18+) 419 Мб Ссылка 2 419 Мб
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