Описание

Shattered Dreams: Redemption — это визуальный роман с элементами интерактивной драмы, где ты играешь за парня, когда-то подававшего надежды на спортивную карьеру. Твоя мечта о НБА разбилась после травмы, а жизнь скатилась к тупиковым работам, долгам и ежедневной борьбе с безысходностью. Твой отец не в силах помочь, сам утопая в зависимости, и каждый день становится похож на предыдущий. Пока всё не меняет одно знакомство — и один неожиданный шанс.





Когда дядя устраивает тебя на работу в престижное музыкальное агентство, это кажется глотком воздуха. Но быстро становится ясно: за блеском и гламуром — скрытая борьба, давление и интриги. В центре всего — звезда, у которой свои раны, свои страхи и слишком много взглядов, следящих за каждым её шагом. И теперь ты тоже в этом водовороте.





Shattered Dreams — это история о втором шансе, о боли, личном выборе и поиске себя. Каждый твой шаг, каждая реплика и решение определяют, кто ты: спасатель, игрок, манипулятор, или просто тот, кто хочет выбраться. Романтика, конфликты, карьера и внутренняя борьба — всё это вплетено в твоё возвращение к жизни. Готов ли ты написать свою историю заново?