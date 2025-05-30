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BloodLust (18+)

BloodLust (18+) 0.1

Исследуй город теней, пей кровь, строй связи и выживай среди монстров
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:18
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 733 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Скриншоты
Описание

BloodLust — это визуальный роман с элементами RPG, где ты играешь за нового вампира в мрачном городе Найтфолс. Каждые пять минут ты выбираешь, кого соблазнить, кому доверять и где добыть кровь, не выдав себя. Город скрывает массу тайн, а ты — всего лишь капля в океане интриг, древних кланов и надвигающейся угрозы. Тебе придётся адаптироваться — или исчезнуть.


Развитие персонажа зависит от решений: можно выстраивать отношения, усиливать способности, раскрывать прошлое и влиять на баланс сил в городе. Ветвлений много, сцены реагируют на твои выборы, финалы разные. Есть моменты драмы, политики, страсти и опасности. Интерфейс простой, прогресс сохраняется, офлайн работает. В BloodLust вечная жизнь — это не привилегия, а испытание. Справишься — станешь легендой.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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