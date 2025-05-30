BloodLust (18+) 0.1
Исследуй город теней, пей кровь, строй связи и выживай среди монстров
BloodLust — это визуальный роман с элементами RPG, где ты играешь за нового вампира в мрачном городе Найтфолс. Каждые пять минут ты выбираешь, кого соблазнить, кому доверять и где добыть кровь, не выдав себя. Город скрывает массу тайн, а ты — всего лишь капля в океане интриг, древних кланов и надвигающейся угрозы. Тебе придётся адаптироваться — или исчезнуть.
Развитие персонажа зависит от решений: можно выстраивать отношения, усиливать способности, раскрывать прошлое и влиять на баланс сил в городе. Ветвлений много, сцены реагируют на твои выборы, финалы разные. Есть моменты драмы, политики, страсти и опасности. Интерфейс простой, прогресс сохраняется, офлайн работает. В BloodLust вечная жизнь — это не привилегия, а испытание. Справишься — станешь легендой.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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