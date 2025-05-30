Описание

BloodLust — это визуальный роман с элементами RPG, где ты играешь за нового вампира в мрачном городе Найтфолс. Каждые пять минут ты выбираешь, кого соблазнить, кому доверять и где добыть кровь, не выдав себя. Город скрывает массу тайн, а ты — всего лишь капля в океане интриг, древних кланов и надвигающейся угрозы. Тебе придётся адаптироваться — или исчезнуть.





Развитие персонажа зависит от решений: можно выстраивать отношения, усиливать способности, раскрывать прошлое и влиять на баланс сил в городе. Ветвлений много, сцены реагируют на твои выборы, финалы разные. Есть моменты драмы, политики, страсти и опасности. Интерфейс простой, прогресс сохраняется, офлайн работает. В BloodLust вечная жизнь — это не привилегия, а испытание. Справишься — станешь легендой.