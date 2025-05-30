Описание

Summer Salsa — это визуальный роман с нелинейной структурой и акцентом на принятие решений. Ты наблюдаешь за жизнью семьи Морганов: мать, отец, двое детей и целый набор бытовых и личных ситуаций. Каждые пять минут — диалог, развилка или внутренняя дилемма, где твои действия влияют на развитие событий. Ничего не происходит случайно — всё зависит от выбранного пути.





История разделена на главы, каждая с разными вариантами исходов. Есть скрытые сцены, параллельные линии и вариативные отношения между персонажами. Визуальный стиль выдержан, интерфейс интуитивный, прогресс сохраняется. Можно исследовать разные ветки с разными результатами, возвращаться к важным выборам и собирать полную картину происходящего. Если тебе интересны сюжетные игры с фокусом на последствия — Summer Salsa даёт пространство для экспериментов.