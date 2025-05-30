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Summer Salsa (18+)

Summer Salsa (18+) 0.1

Управляй жизнью семьи, принимай решения и открывай альтернативные сценарии
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:14
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
27
Скриншоты
Описание

Summer Salsa — это визуальный роман с нелинейной структурой и акцентом на принятие решений. Ты наблюдаешь за жизнью семьи Морганов: мать, отец, двое детей и целый набор бытовых и личных ситуаций. Каждые пять минут — диалог, развилка или внутренняя дилемма, где твои действия влияют на развитие событий. Ничего не происходит случайно — всё зависит от выбранного пути.


История разделена на главы, каждая с разными вариантами исходов. Есть скрытые сцены, параллельные линии и вариативные отношения между персонажами. Визуальный стиль выдержан, интерфейс интуитивный, прогресс сохраняется. Можно исследовать разные ветки с разными результатами, возвращаться к важным выборам и собирать полную картину происходящего. Если тебе интересны сюжетные игры с фокусом на последствия — Summer Salsa даёт пространство для экспериментов.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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