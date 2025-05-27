Описание

Heliorise — это повествовательная визуальная новелла с элементами выбора, в которой ты играешь за молодого человека, выросшего в одиночестве. Всё меняется в день совершеннолетия: приходит письмо от неизвестной сестры, живущей в блистающем мегаполисе Хелиорис. Прибыв в город, ты погружаешься в мир, где доверие — роскошь, а каждый шаг ведёт к новым вопросам. Кто она? Зачем всплыла именно сейчас?





Игра предлагает глубокий сюжет, насыщенные диалоги и систему морального выбора, влияющую на характер отношений с окружающими. Постепенно ты открываешь тайны семьи, погружаешься в интриги Хелиориса и решаешь, кому можно верить. Heliorise — это история об утрате, близости и поиске себя в мире, где правда далеко не всегда лежит на поверхности. Сделаешь ли ты шаг навстречу — или уйдёшь навсегда?