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Heliorise (18+)

Heliorise (18+) 0.0.1

Неожданное письмо. Огромный город. И семья, которой ты не знал
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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:43
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 364 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
200
Скриншоты
Описание

Heliorise — это повествовательная визуальная новелла с элементами выбора, в которой ты играешь за молодого человека, выросшего в одиночестве. Всё меняется в день совершеннолетия: приходит письмо от неизвестной сестры, живущей в блистающем мегаполисе Хелиорис. Прибыв в город, ты погружаешься в мир, где доверие — роскошь, а каждый шаг ведёт к новым вопросам. Кто она? Зачем всплыла именно сейчас?


Игра предлагает глубокий сюжет, насыщенные диалоги и систему морального выбора, влияющую на характер отношений с окружающими. Постепенно ты открываешь тайны семьи, погружаешься в интриги Хелиориса и решаешь, кому можно верить. Heliorise — это история об утрате, близости и поиске себя в мире, где правда далеко не всегда лежит на поверхности. Сделаешь ли ты шаг навстречу — или уйдёшь навсегда?


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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