Heliorise (18+) 0.0.1
Неожданное письмо. Огромный город. И семья, которой ты не знал
Heliorise — это повествовательная визуальная новелла с элементами выбора, в которой ты играешь за молодого человека, выросшего в одиночестве. Всё меняется в день совершеннолетия: приходит письмо от неизвестной сестры, живущей в блистающем мегаполисе Хелиорис. Прибыв в город, ты погружаешься в мир, где доверие — роскошь, а каждый шаг ведёт к новым вопросам. Кто она? Зачем всплыла именно сейчас?
Игра предлагает глубокий сюжет, насыщенные диалоги и систему морального выбора, влияющую на характер отношений с окружающими. Постепенно ты открываешь тайны семьи, погружаешься в интриги Хелиориса и решаешь, кому можно верить. Heliorise — это история об утрате, близости и поиске себя в мире, где правда далеко не всегда лежит на поверхности. Сделаешь ли ты шаг навстречу — или уйдёшь навсегда?
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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