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Prison of Sissy (18+)

Prison of Sissy (18+) 0.4

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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 900 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 966
Скриншоты
Описание

Prison of Sissy — в этой захватывающей игре вы играете за молодого человека, который случайно принимает женские препараты, что приводит к постепенному развитию женственных черт. Столкнувшись с неожиданными изменениями в своем теле, герой предпринимает отчаянные попытки вернуть себе прежний облик, что требует значительных финансовых ресурсов. В поисках средств он решает прибегнуть к краже, но его попытка заканчивается тем, что он попадает в тюрьму, где разворачивается основная часть истории.


Находясь за решеткой, главный герой продолжает испытывать изменения, и его женственность становится все более заметной. История подробно рассказывает о его внутренней борьбе, адаптации к новым обстоятельствам и попытках сохранить свою идентичность в условиях заключения. Prison of Sissy предлагает глубокий сюжет, наполненный эмоциональными моментами и сложными моральными выборами, которые будут держать вас в напряжении на протяжении всей игры. Погрузитесь в мир, где каждая принятая вами решение влияет на дальнейшее развитие событий и судьбу главного героя.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Prison of Sissy (18+) 900 Мб Ссылка 2 900 Мб
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Старые версии Prison of Sissy (18+)
Version 0.2 Version TG 0.2


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