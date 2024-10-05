Описание

Prison of Sissy — в этой захватывающей игре вы играете за молодого человека, который случайно принимает женские препараты, что приводит к постепенному развитию женственных черт. Столкнувшись с неожиданными изменениями в своем теле, герой предпринимает отчаянные попытки вернуть себе прежний облик, что требует значительных финансовых ресурсов. В поисках средств он решает прибегнуть к краже, но его попытка заканчивается тем, что он попадает в тюрьму, где разворачивается основная часть истории.





Находясь за решеткой, главный герой продолжает испытывать изменения, и его женственность становится все более заметной. История подробно рассказывает о его внутренней борьбе, адаптации к новым обстоятельствам и попытках сохранить свою идентичность в условиях заключения. Prison of Sissy предлагает глубокий сюжет, наполненный эмоциональными моментами и сложными моральными выборами, которые будут держать вас в напряжении на протяжении всей игры. Погрузитесь в мир, где каждая принятая вами решение влияет на дальнейшее развитие событий и судьбу главного героя.