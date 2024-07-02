Succubus Contract II (18+) 11.0
Откройте тайны контракта и принимайте важные решения
Версия:
11.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 460 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 509
История продолжается! Вас обманули, и теперь вы должны заплатить цену. Сыграйте в Succubus Contract 2 и узнайте, что происходит после того, как вы подписали контракт с суккубом!
Succubus Contract 2 — захватывающая игра, в которой вы должны делать выбор, который может повлиять на ваше будущее. Оживите историю, узнав все подробности своего контракта и принимая важные решения, чтобы побеждать в сложных битвах! Спуститесь в захватывающий мир, полный тайн и опасностей, сражаясь с мифическими существами, чтобы спасти свою душу.
Теперь у вас есть шанс искупить свою вину! Сразитесь с суккубом и ее приспешниками, сразитесь с монстрами, демонами и другими угрозами в захватывающих пошаговых битвах, пытаясь разорвать контракт с суккубом!
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