История продолжается! Вас обманули, и теперь вы должны заплатить цену. Сыграйте в Succubus Contract 2 и узнайте, что происходит после того, как вы подписали контракт с суккубом!



Succubus Contract 2 — захватывающая игра, в которой вы должны делать выбор, который может повлиять на ваше будущее. Оживите историю, узнав все подробности своего контракта и принимая важные решения, чтобы побеждать в сложных битвах! Спуститесь в захватывающий мир, полный тайн и опасностей, сражаясь с мифическими существами, чтобы спасти свою душу.





Теперь у вас есть шанс искупить свою вину! Сразитесь с суккубом и ее приспешниками, сразитесь с монстрами, демонами и другими угрозами в захватывающих пошаговых битвах, пытаясь разорвать контракт с суккубом!