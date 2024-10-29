Описание

Myth of Slayer (18+) — захватывающий визуальный роман, действие которого разворачивается спустя три года после катастрофы, вызванной появлением таинственных порталов. Из них на улицы городов хлынули орды монстров, сея хаос и разрушение. В результате начали проявляться сверхспособности у некоторых людей, и они стали идеальными охотниками, вступившими в борьбу с опасными существами. Однако эти силы не принесли легкой победы — мир погрузился в затяжной конфликт, где каждый день идет борьба за выживание.





Главный герой, обладающий уникальными способностями, оказывается втянутым в подозрительную и рискованную ситуацию с высокими ставками. Игроку предстоит принять решения, от которых зависит исход событий, погружаясь в атмосферу мистики, сражений и тайн. С напряженным сюжетом и непредсказуемыми поворотами, Myth of Slayer подарит игрокам незабываемое приключение в мрачном мире, полном опасностей и скрытых угроз.