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Myth of Slayer (18+)

Myth of Slayer (18+) Ch3

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Версия:
Ch3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 010
Скриншоты
Описание

Myth of Slayer (18+) — захватывающий визуальный роман, действие которого разворачивается спустя три года после катастрофы, вызванной появлением таинственных порталов. Из них на улицы городов хлынули орды монстров, сея хаос и разрушение. В результате начали проявляться сверхспособности у некоторых людей, и они стали идеальными охотниками, вступившими в борьбу с опасными существами. Однако эти силы не принесли легкой победы — мир погрузился в затяжной конфликт, где каждый день идет борьба за выживание.


Главный герой, обладающий уникальными способностями, оказывается втянутым в подозрительную и рискованную ситуацию с высокими ставками. Игроку предстоит принять решения, от которых зависит исход событий, погружаясь в атмосферу мистики, сражений и тайн. С напряженным сюжетом и непредсказуемыми поворотами, Myth of Slayer подарит игрокам незабываемое приключение в мрачном мире, полном опасностей и скрытых угроз.


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Скачать Myth of Slayer (18+) vCh3 MOD APK

Скачать Myth of Slayer (18+) 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб
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Старые версии Myth of Slayer (18+)
Version Ch.1 Version TG Ch.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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