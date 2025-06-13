Описание

Anomaly Evolution – стратегическая кликерная игра, которая позволяет вам испытать невероятные возможности эволюции. На этот раз под вашим управлением оказывается SCP-682, легендарная бессмертная ящерица, известная своей устойчивостью и неумолимой силой. Ваша цель? Развивать ее, начиная с одной клетки, чтобы достичь всех 32 эволюционных форм, и, возможно, довести до уровня, достойного божества в стиле Лавкрафта!





Приготовьтесь к бесконечному прогрессу, интересным решениям и уникальным вызовам, которые будут встречаться на каждом этапе. Каждое ваше действие приближает SCP-682 к новым, более могущественным формам, и только от вас зависит, насколько грандиозной станет ее эволюция. Сможете ли вы раскрыть весь ее потенциал?