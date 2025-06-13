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Anomaly Evolution (18+)

Anomaly Evolution (18+) 0.70 Demo

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Версия:
0.70 Demo
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:28
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 143 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 179
Скриншоты
Описание

Anomaly Evolution – стратегическая кликерная игра, которая позволяет вам испытать невероятные возможности эволюции. На этот раз под вашим управлением оказывается SCP-682, легендарная бессмертная ящерица, известная своей устойчивостью и неумолимой силой. Ваша цель? Развивать ее, начиная с одной клетки, чтобы достичь всех 32 эволюционных форм, и, возможно, довести до уровня, достойного божества в стиле Лавкрафта!


Приготовьтесь к бесконечному прогрессу, интересным решениям и уникальным вызовам, которые будут встречаться на каждом этапе. Каждое ваше действие приближает SCP-682 к новым, более могущественным формам, и только от вас зависит, насколько грандиозной станет ее эволюция. Сможете ли вы раскрыть весь ее потенциал?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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