Anomaly Evolution (18+) 0.70 Demo
Anomaly Evolution – стратегическая кликерная игра, которая позволяет вам испытать невероятные возможности эволюции. На этот раз под вашим управлением оказывается SCP-682, легендарная бессмертная ящерица, известная своей устойчивостью и неумолимой силой. Ваша цель? Развивать ее, начиная с одной клетки, чтобы достичь всех 32 эволюционных форм, и, возможно, довести до уровня, достойного божества в стиле Лавкрафта!
Приготовьтесь к бесконечному прогрессу, интересным решениям и уникальным вызовам, которые будут встречаться на каждом этапе. Каждое ваше действие приближает SCP-682 к новым, более могущественным формам, и только от вас зависит, насколько грандиозной станет ее эволюция. Сможете ли вы раскрыть весь ее потенциал?
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.