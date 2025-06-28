GobStory (18+) v1.0
Фэнтези-герой устал от мечей: пора завести семью... или кое-что погорячее
GobStory (18+) — пикантный визуальный роман в фэнтези-сеттинге с линейным сюжетом, юмором и доброй щепоткой откровений. Каждые пять минут ты наблюдаешь за буднями бывшего искателя приключений — гоблина, решившего сменить меч на половник и найти уютный угол с кем-то тёплым рядом. Но в деревне, куда он заселился, слишком много горячих соседок, загадочных ситуаций и «не совсем бытовых» просьб. Отдохнуть? Ага, как же.
Следи за горячими событиями и выбором гоблина: наладить быт, отказать ведьме или завязать с проклятой вдовой — всё это влияет на доступные сцены и мини-ветки. Юмор, фансервис и смелые развязки делают каждый диалог насыщенным и непредсказуемым. Контент 18+, офлайн-прохождение, минимум текста ради максимум веселья. Новые главы и сцены выходят раз в месяц. Забудь про битвы — теперь твоя миссия: секс, смех и спокойствие. Ну... если получится.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.