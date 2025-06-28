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GobStory (18+)

GobStory (18+) v1.0

Фэнтези-герой устал от мечей: пора завести семью... или кое-что погорячее

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 139 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
143
Описание

GobStory (18+) — пикантный визуальный роман в фэнтези-сеттинге с линейным сюжетом, юмором и доброй щепоткой откровений. Каждые пять минут ты наблюдаешь за буднями бывшего искателя приключений — гоблина, решившего сменить меч на половник и найти уютный угол с кем-то тёплым рядом. Но в деревне, куда он заселился, слишком много горячих соседок, загадочных ситуаций и «не совсем бытовых» просьб. Отдохнуть? Ага, как же.


Следи за горячими событиями и выбором гоблина: наладить быт, отказать ведьме или завязать с проклятой вдовой — всё это влияет на доступные сцены и мини-ветки. Юмор, фансервис и смелые развязки делают каждый диалог насыщенным и непредсказуемым. Контент 18+, офлайн-прохождение, минимум текста ради максимум веселья. Новые главы и сцены выходят раз в месяц. Забудь про битвы — теперь твоя миссия: секс, смех и спокойствие. Ну... если получится.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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