Описание

GobStory (18+) — пикантный визуальный роман в фэнтези-сеттинге с линейным сюжетом, юмором и доброй щепоткой откровений. Каждые пять минут ты наблюдаешь за буднями бывшего искателя приключений — гоблина, решившего сменить меч на половник и найти уютный угол с кем-то тёплым рядом. Но в деревне, куда он заселился, слишком много горячих соседок, загадочных ситуаций и «не совсем бытовых» просьб. Отдохнуть? Ага, как же.





Следи за горячими событиями и выбором гоблина: наладить быт, отказать ведьме или завязать с проклятой вдовой — всё это влияет на доступные сцены и мини-ветки. Юмор, фансервис и смелые развязки делают каждый диалог насыщенным и непредсказуемым. Контент 18+, офлайн-прохождение, минимум текста ради максимум веселья. Новые главы и сцены выходят раз в месяц. Забудь про битвы — теперь твоя миссия: секс, смех и спокойствие. Ну... если получится.