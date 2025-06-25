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Villain’s Legacy 2 (18+)

Villain’s Legacy 2 (18+) v0.1.0

От изобретения до интриг: балансируй союзы и страсть под маской героя ночью

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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 16:33
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 207 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Описание

Villain's Legacy 2 — это интерактивный визуальный роман-RPG, где супергерой-изобретатель после триумфа над своим устройством внезапно оказывается в центре политического шантажа. Уже с первой сцены ты лавируешь между лабораторией и подпольными встречами: каждые пять минут нужно выбирать реплики, оттачивать гаджеты или подкупать информаторов, пока счётчик «репутация/опасность» качается, как маятник. Одна неверная фраза — и хрупкий договор рассыпается, враги присылают дрон-киллера. Останешься хладнокровным техногением или уступишь импульсам? Решает твой палец, ведь за каждым кликом скрыта новая ветка откровений.


Дальше история раскрывает невероятные альянсы и откровенные сцены: от подземной лаборатории суперзлодеев до балкона неонового мегаполиса, где союзница снимает маску только для тебя. Уровень доверия открывает навыки — взлом спутников, наношар «правда» или соблазнительный приём «ошеломление», влияющий на исход боя и романтической линии. Игра хранит 20 альтернативных концовок, офлайн-прогресс без доната и еженедельные эпизоды, которые добавляют квесты охоты за деталями апгрейда и свежие костюмы. Возвращайся, чтобы прокачать устройство до версии 3.0, спасти город от смертельного луча и узнать, кто на самом деле дергает за ниточки твоего двойного нарратива.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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