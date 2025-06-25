Villain’s Legacy 2 (18+) v0.1.0
От изобретения до интриг: балансируй союзы и страсть под маской героя ночью
Villain's Legacy 2 — это интерактивный визуальный роман-RPG, где супергерой-изобретатель после триумфа над своим устройством внезапно оказывается в центре политического шантажа. Уже с первой сцены ты лавируешь между лабораторией и подпольными встречами: каждые пять минут нужно выбирать реплики, оттачивать гаджеты или подкупать информаторов, пока счётчик «репутация/опасность» качается, как маятник. Одна неверная фраза — и хрупкий договор рассыпается, враги присылают дрон-киллера. Останешься хладнокровным техногением или уступишь импульсам? Решает твой палец, ведь за каждым кликом скрыта новая ветка откровений.
Дальше история раскрывает невероятные альянсы и откровенные сцены: от подземной лаборатории суперзлодеев до балкона неонового мегаполиса, где союзница снимает маску только для тебя. Уровень доверия открывает навыки — взлом спутников, наношар «правда» или соблазнительный приём «ошеломление», влияющий на исход боя и романтической линии. Игра хранит 20 альтернативных концовок, офлайн-прогресс без доната и еженедельные эпизоды, которые добавляют квесты охоты за деталями апгрейда и свежие костюмы. Возвращайся, чтобы прокачать устройство до версии 3.0, спасти город от смертельного луча и узнать, кто на самом деле дергает за ниточки твоего двойного нарратива.
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