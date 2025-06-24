Cindy’s Diary (18+) v1.1
Дневник, раскрывающий тайны карьеры модели и пикантных решений жизни девушки
Cindy’s Diary — визуальный роман на грани дневникового сериала и чувственного симулятора отношений. Уже в прологе ты читаешь первую запись Синди — 25-летней блондинки, только начавшей карьеру модели после расставания с Уэйдом. Каждые несколько диалогов ты выбираешь реплику, пролистываешь фотосеты, лайкаешь сообщения и тут же видишь, как запись в ежедневнике меняет шкалы «уверенность» и «соблазн». Вечер заканчивается неожиданным звонком, оставляющим интригу: кто тайно следит за её новой жизнью и зачем?
Дальше вступают в игру разветвлённые выборы и секретная система достижений. Смелые фотосессии, курсы актёрского мастерства и 120 сцен с подругами позволяют прокачать навыки героини, открыть альтернативные костюмы и кусочки предыстории. Прогресс сохраняется офлайн, а донат ограничен только косметикой, так что никакого pay-to-win. Каждую неделю выходит сезонный эпизод с дополнительными концовками: возвращайся, дополняй страницы дневника и узнай, до какой степени именно ты формируешь судьбу свежей звезды подиума.
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Обычные
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Внимание▶
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