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Cindy’s Diary (18+)

Cindy’s Diary (18+) v1.1

Дневник, раскрывающий тайны карьеры модели и пикантных решений жизни девушки

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Версия:
1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:24
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
305
Описание

Cindy’s Diary — визуальный роман на грани дневникового сериала и чувственного симулятора отношений. Уже в прологе ты читаешь первую запись Синди — 25-летней блондинки, только начавшей карьеру модели после расставания с Уэйдом. Каждые несколько диалогов ты выбираешь реплику, пролистываешь фотосеты, лайкаешь сообщения и тут же видишь, как запись в ежедневнике меняет шкалы «уверенность» и «соблазн». Вечер заканчивается неожиданным звонком, оставляющим интригу: кто тайно следит за её новой жизнью и зачем?


Дальше вступают в игру разветвлённые выборы и секретная система достижений. Смелые фотосессии, курсы актёрского мастерства и 120 сцен с подругами позволяют прокачать навыки героини, открыть альтернативные костюмы и кусочки предыстории. Прогресс сохраняется офлайн, а донат ограничен только косметикой, так что никакого pay-to-win. Каждую неделю выходит сезонный эпизод с дополнительными концовками: возвращайся, дополняй страницы дневника и узнай, до какой степени именно ты формируешь судьбу свежей звезды подиума.


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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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