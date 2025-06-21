Dark Enthrall (18+) 0.1
Вторая жизнь, тёмные соблазны и союзницы-богини на пути искупления
Dark Enthrall — фэнтезийный визуальный роман о наёмнике, убитом в своей реальности и воскрешённом богиней в чужом измерении. Очнувшись в теле аристократа-аутсайдера, герой пытается понять дворцовые интриги и законы магии, удерживая на поводке мрачный дар, полученный при перерождении. Каждые пять минут он делает выбор: отвечать ли вызовом на дуэль, изучать ли руны древней крепости или раскрывать сердце тем, кто видит за его маской не демона, а человека. Харизматичные спутницы — от саркастичной алхимички-эльфийки до дворцовой советницы-шпионки — проверяют его границы, подталкивают к решениям на стыке страсти и благоразумия. Навязывают ли желания тьмы свою цену или дают шанс на новую мораль — решать тебе.
Во втором акте события набирают обороты: кристальный город содрогается от религиозных беспорядков, королевство ищет «падшего хранителя», а клан срединных ведьм собирает артефакты, чтобы склонить чашу сил. Прокачивая репутацию и уникальную «печать Энтралла», выбираешь, станет ли она ключом к победе или цепью, тянущей в бездну. Финалы ветвятся: можно возглавить орден света, объединить теневые гильдии или исчезнуть в легенде вместе с богиней-покровительницей. Доверие, которое вложишь в союзниц, меняет не только сцены романтики, но и само лицо мира: с каждым новым прохождением будут открываться скрытые главы, альбом иллюстраций и фрагменты лора, раскрывающие, почему боги вообще ставят на смертных. Осмелишься ли ты заново написать свою судьбу или растворишься во власти, которую тебе подарили?
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