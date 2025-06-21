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Dark Enthrall (18+)

Dark Enthrall (18+) 0.1

Вторая жизнь, тёмные соблазны и союзницы-богини на пути искупления
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
117
Скриншоты
Описание

Dark Enthrall — фэнтезийный визуальный роман о наёмнике, убитом в своей реальности и воскрешённом богиней в чужом измерении. Очнувшись в теле аристократа-аутсайдера, герой пытается понять дворцовые интриги и законы магии, удерживая на поводке мрачный дар, полученный при перерождении. Каждые пять минут он делает выбор: отвечать ли вызовом на дуэль, изучать ли руны древней крепости или раскрывать сердце тем, кто видит за его маской не демона, а человека. Харизматичные спутницы — от саркастичной алхимички-эльфийки до дворцовой советницы-шпионки — проверяют его границы, подталкивают к решениям на стыке страсти и благоразумия. Навязывают ли желания тьмы свою цену или дают шанс на новую мораль — решать тебе.


Во втором акте события набирают обороты: кристальный город содрогается от религиозных беспорядков, королевство ищет «падшего хранителя», а клан срединных ведьм собирает артефакты, чтобы склонить чашу сил. Прокачивая репутацию и уникальную «печать Энтралла», выбираешь, станет ли она ключом к победе или цепью, тянущей в бездну. Финалы ветвятся: можно возглавить орден света, объединить теневые гильдии или исчезнуть в легенде вместе с богиней-покровительницей. Доверие, которое вложишь в союзниц, меняет не только сцены романтики, но и само лицо мира: с каждым новым прохождением будут открываться скрытые главы, альбом иллюстраций и фрагменты лора, раскрывающие, почему боги вообще ставят на смертных. Осмелишься ли ты заново написать свою судьбу или растворишься во власти, которую тебе подарили?


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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